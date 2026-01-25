Saiba onde estão os combustíveis mais baratos em Anápolis

Levantamento foi realizado entre os dias 19 e 21 de janeiro de 2026, em 22 postos, com o objetivo de orientar e fiscalizar, garantindo preços justos aos consumidores (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

De acordo com a pesquisa, o menor preço do etanol, encontrado a R$ 4,59, foi registrado no Posto Cerrado DAIA e no Posto Castelo Branco. Já a gasolina comum mais barata, a R$ 6,09, também foi identificada nesses dois estabelecimentos, que lideram os menores valores praticados no município.

No caso da gasolina aditivada, o menor preço, de R$ 6,39, foi verificado no Auto Posto São Paulo, localizado no Setor Industrial Aeroporto. Para quem utiliza veículos a diesel, o Posto WK Brasil Petro apresentou os menores valores tanto para o diesel comum, a R$ 5,45, quanto para o diesel S-10, a R$ 5,55, sendo o destaque em economia nesse segmento.

A pesquisa aponta ainda que a variação de preços chega a 16,94%, no caso do diesel S-10, diferença que pode representar uma economia superior a R$ 60 por abastecimento, dependendo da capacidade do tanque. Segundo o Procon, optar pelos postos com menores valores pode gerar impacto significativo no orçamento mensal do consumidor.

O órgão também observou diferença entre preços para pagamento à vista e a prazo, com acréscimos entre R$ 0,10 e R$ 0,18 por litro, prática permitida desde que seja claramente informada ao consumidor. A pesquisa tem caráter informativo e integra o monitoramento contínuo do mercado, com foco na transparência, no combate a abusos e na orientação da população.

O Procon orienta o consumidor a observar a qualidade do combustível, prestar atenção ao desempenho do veículo após o abastecimento e se informar sobre a procedência do produto. Em situações de possível violação de direitos, denúncias podem ser feitas pelo Zap da Prefeitura, no número (62) 9 8551-6888, ou diretamente ao Procon Anápolis, pelo número (62) 9 8551-8185.

Confira a tabela e o relatório técnico da pesquisa na íntegra.