Prefeitura de Anápolis recebe visita de representantes do Ministério da Cultura e destaca projetos culturais locais

Encontro representou uma oportunidade estratégica para evidenciar a riqueza cultural de Anápolis, a diversidade histórica presente nos equipamentos culturais públicos e os resultados concretos das políticas de fomento implementadas no município (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A programação teve início no Centro Cultural Ulysses Guimarães, com o objetivo de apresentar os equipamentos culturais do município e os projetos culturais desenvolvidos na cidade a partir das políticas públicas de fomento.

A visita foi acompanhada por representantes da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que recepcionaram integrantes da Secretaria de Articulação Federativa e dos Comitês de Cultura do Ministério da Cultura. A caravana percorreu quatro municípios goianos, entre eles Anápolis.

Durante a programação, os visitantes conheceram o Cine Sibasolly, onde acompanharam a exibição do curta-metragem “O Burrinho Jatobá”. Também foram apresentadas outras produções audiovisuais locais, além das obras de arte em exposição na galeria do espaço.

Em seguida, a comitiva visitou o Museu Histórico de Anápolis Alderico Borges de Carvalho, onde participou de uma apresentação sobre a história do município, com destaque para o surgimento da primeira rua da cidade, local onde hoje está instalado o museu. Na sequência, a agenda contemplou a Estação Ferroviária Prefeito José Fernandes Valente e foi encerrada no Mercado Municipal de Anápolis, primeiro patrimônio oficialmente registrado do município.

Ao final do dia, a Caravana do Ministério da Cultura participou ainda de um encontro com a sociedade civil em um Ponto de Cultura do município, igualmente contemplado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc. O momento foi marcado por escuta, diálogo e troca de experiências, ressaltando a importância da continuidade dos investimentos governamentais na cadeia produtiva da cultura e seu papel estratégico no desenvolvimento social, econômico e territorial dos municípios.

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a visita representou uma oportunidade estratégica para evidenciar a riqueza cultural de Anápolis, a diversidade histórica presente nos equipamentos culturais públicos e os resultados concretos das políticas de fomento implementadas no município. A agenda também contribuiu para o fortalecimento do diálogo institucional com o Ministério da Cultura, abrindo perspectivas para novas parcerias e ações voltadas ao desenvolvimento da economia da cultura na cidade.