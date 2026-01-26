Governo lança ferramenta que incorpora IA no trabalho das forças policiais de Goiás

Governador Ronaldo Caiado, vice-governador Daniel Vilela e tropas da polícia goiana durante o lançamento da ferramenta IA Contra o Crime (Fotos: Wesley Costa e André Saddi)

Goiás inicia uma nova fase no combate à criminalidade com a incorporação da Inteligência Artificial (IA) ao trabalho das forças policiais. Essa é a síntese do sistema IA Contra o Crime, apresentado nesta segunda-feira (26/01) pelo governador Ronaldo Caiado e pelo vice-governador Daniel Vilela durante evento no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia.

“Com essa plataforma, estamos ampliando a capacidade de atingir os mais variados tipos de crime”, assegurou o chefe do Executivo goiano.

IA no trabalho das forças policiais de Goiás

Inédita, a solução tecnológica tem como objetivos ampliar a agilidade no atendimento às ocorrências, reduzir o tempo de elucidação de crimes e aumentar a efetividade do policiamento.

“O crime evolui e fica sofisticado. Mas nós em Goiás estamos à frente disso. [Nossa nova tecnologia] mostra que não é interessante para o bandido vir para Goiás. Seja pelo ar, água ou terra, por onde ele chegar, vai encontrar a polícia mais bem equipada”, comentou Caiado.

Com a integração da IA a câmeras de segurança, o sistema faz uma rápida identificação de veículos e pessoas suspeitas de cometer crimes. Para tanto, há um cruzamento de dados fornecidos por vítimas e policiais, como localização, horário, vestimentas e características de veículos, como cor e fragmentos de placa.

Com isso, o sistema realiza buscas automáticas com a finalidade de traçar rotas e localizar criminosos. Todas as informações são compartilhadas em tempo real com as polícias.

Projeto-piloto

Implantado há seis meses em Luziânia e Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal, o sistema já está em nove municípios da região e resultou no aumento de 80% na solução de crimes. Responsável por liderar o projeto, o vice-governador Daniel Vilela informou que a próxima fase é atender a capital.

“Já estamos instalando em Goiânia e Aparecida. O próximo passo é concluir, até o fim de fevereiro, toda a Região Metropolitana. E vamos avançar para outras regiões até abril”, projetou.

O secretário de Segurança Pública, Renato Brum, acrescentou que a instalação inclui cidades turísticas e de fronteira.

“Todo o estado será contemplado. Serão mais de 22 mil câmeras”, disse. “Tivemos um janeiro histórico. Iniciamos entregando quatro helicópteros que já estão em operação. Depois, a apresentação dos índices criminais, onde entramos no sétimo ano de reduções consecutivas. E hoje, com a plataforma IA Contra o Crime, a previsão é continuar com reduções expressivas”, disse.

Tecnologia a serviço da segurança

Sistema IA Contra o Crime foi apresentado nesta segunda-feira (26/01) (Fotos: Wesley Costa e André Saddi)

A tecnologia do IA Contra o Crime é fornecida pela empresa Consórcio Goiás da Paz, vencedora de um processo de licitação pública. A nova ferramenta é um software de inteligência policial, desenvolvido por brasileiros com experiência no Vale do Silício (EUA).

A plataforma permite o compartilhamento de alertas entre municípios e será integrada a câmeras de videomonitoramento públicas e privadas, como de comércios e condomínios.

No lançamento, o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar de Luziânia, coronel Arantes, disse que a tecnologia auxiliou no atendimento a mais de 200 ocorrências no município. Ele apresentou situações em que a ferramenta foi fundamental para o trabalho da segurança pública.

“Um crime bárbaro, no qual o cidadão matou a esposa e a sogra, e violentou sexualmente a enteada. Tivemos a informação de que ele tinha fugido em uma moto. Imediatamente, nosso analista de inteligência cadastrou a placa no serviço de alerta e conseguimos fazer todo o trajeto até cercar o indivíduo já na divisa do DF”, relatou.

O secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, destacou que a atual gestão está sempre em busca de inovação.