Alexandre Baldy lidera ranking de político mais influente da habitação em Goiás

26 de janeiro de 2026
baldy

Levantamento do Prêmio +Influentes da Política 2026 aponta liderança expressiva no setor

O presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Alexandre Baldy, ex-ministro das Cidades, lidera o ranking de político mais influente da habitação em Goiás.

Em sua 16ª edição, o Prêmio +Influentes da Política em Goiás 2026 divulga o levantamento com os nomes mais relevantes da política goiana por área de atuação. No setor de Habitação, o destaque vai para Alexandre Baldy, que lidera o ranking com 48% das citações, consolidando-se como o político mais influente do setor no estado.

O levantamento evidencia o reconhecimento da atuação de Baldy na formulação, articulação e execução de políticas públicas voltadas à habitação, área estratégica para o desenvolvimento social e urbano de Goiás. A ampla vantagem em relação aos demais nomes reforça seu protagonismo e a percepção positiva junto a lideranças políticas, institucionais e formadores de opinião.

Ao comentar o resultado, Alexandre Baldy destacou que o reconhecimento é fruto de um trabalho coletivo e de uma agenda contínua voltada à moradia digna.

“Recebo esse reconhecimento com muita responsabilidade. A política habitacional transforma vidas, gera dignidade e movimenta o desenvolvimento social e econômico. Esse resultado reforça que, sob a liderança do governador Ronaldo Caiado e da primeira-dama Gracinha Caiado, estamos no caminho certo, com planejamento e compromisso com quem mais precisa”, afirma.

Baldy também ressaltou a importância da cooperação entre os entes públicos. “Nenhuma política habitacional se faz sozinha. Os avanços que alcançamos em Goiás são resultado da união entre governo, municípios, iniciativa privada e instituições. Nosso foco sempre foi ampliar o acesso à casa própria e reduzir o déficit habitacional com soluções modernas e eficientes”, completa.

Baldy liderou o Ministério das Cidades entre novembro de 2017 e dezembro de 2018, quando cuidou do saneamento básico, desenvolvimento e mobilidade urbana, segurança viária e projetou construir mais de 1 milhão de moradias em todo o Brasil.

