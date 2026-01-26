Ação em parceria com a Prefeitura de Anápolis oferece mais de 200 vagas de emprego

26 de janeiro de 2026
emprego

Oportunidades são destinadas a candidatos a partir de 18 anos de idade que buscam inserção ou recolocação profissional (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, realiza nesta segunda-feira (26) uma ação que vai disponibilizar mais de 200 vagas de emprego para contratação imediata, com salários e benefícios que podem chegar a até R$ 3 mil. O processo seletivo ocorre a partir das 14h30, no Teatro Municipal, localizado no antigo Centro Administrativo. Os interessados devem comparecer ao local no horário previsto para participar da seleção.

A iniciativa faz parte do Programa Portas Abertas, da Diretoria de Trabalho, Emprego e Renda, e é realizada em parceria com a empresa Fortek. As vagas contemplam diferentes áreas, incluindo ajudante de produção, operador de empilhadeira, separador de grãos e auxiliar de limpeza, entre outras funções. As oportunidades são destinadas a candidatos a partir de 18 anos de idade que buscam inserção ou recolocação profissional.

O diretor de Trabalho, Emprego e Renda, Ivan Spindola, ressalta que a iniciativa evidencia o compromisso da gestão municipal com a ampliação das oportunidades profissionais no município. De acordo com ele, as parcerias com a iniciativa privada têm papel essencial na criação de novas vagas e no fortalecimento da economia local.

“Nosso objetivo é conectar empresas e trabalhadores, facilitando contratações e promovendo o desenvolvimento econômico da cidade”, destacou.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (62) 98469-9686

