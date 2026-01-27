Prefeitura de Anápolis oferece vagas com salário de até R$ 2,7 mil para candidatos com ensino fundamental incompleto

27 de janeiro de 2026
anapolis aerea

Profissionais têm até o dia 1º de fevereiro para encaminharem currículo. Postos são temporários para atender Secretaria de Obras (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis está oferecendo vagas temporárias com salários de até R$ 2.700 para candidatos com ensino fundamental incompleto, ampliando as oportunidades de acesso ao mercado de trabalho em áreas essenciais da administração municipal. Ao todo, estão sendo disponibilizadas 234 vagas – entre contratação imediata e cadastro de reserva – para atuação junto à Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente.

Entre aquelas voltadas a candidatos com ensino fundamental incompleto, estão: motorista de caminhão, motorista de carreta, pedreiro (artífice) e servente – que integram as equipes responsáveis por serviços essenciais de manutenção urbana, infraestrutura e apoio operacional. Os salários variam conforme a função, podendo chegar a R$ 2.700, além de auxílio-alimentação de R$ 212.

Além dessas vagas, o processo seletivo também contempla oportunidades para candidatos com ensino médio completo, especialmente para funções ligadas à operação de máquinas pesadas. Entre os cargos estão operador de trator, operador de escavadeira hidráulica, operador de retroescavadeira, operador de motoniveladora, operador de rolo compactador e operador de minicarregadeira, profissionais fundamentais para a execução de obras e serviços urbanos.

A seleção ocorrerá em etapa única, por Análise Curricular, de caráter classificatório e eliminatório. As inscrições devem ser realizadas até 1º de fevereiro por meio do site:
https://360.anapolis.go.gov.br/publico/processo-seletivo-semohpuma

O cronograma poderá sofrer alterações, conforme previsto no edital. Todas as informações detalhadas sobre critérios, documentação e atribuições dos cargos estão disponíveis no Edital nº 001/2026, publicado no site oficial do município.

 

