Sábado (31) terá Dia D de Vacinação contra Febre Amarela em diversas regiões de Anápolis
Para receber a dose, é importante procurar a USF mais próxima da residência, levando documento de identificação e cartão de vacinação (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)
De acordo com a Gerência de Imunização, a mobilização seguirá as orientações da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. Para receber a dose, é importante procurar a USF mais próxima da residência, levando documento de identificação e cartão de vacinação.
No Dia D, a vacina estará disponível nas seguintes Unidades de Saúde da Família:
- Vila Norte;
- Parque Iracema;
- Bairro de Lourdes;
- Filostro Machado;
- JK;
- Vivian Parque;
- São José;
- Anexo Itamaraty;
- Arco Verde;
- Santo Antônio.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a ação tem como objetivo ampliar o acesso da população à vacinação contra a febre amarela, reforçando as medidas de prevenção e contribuir para o aumento da cobertura vacinal no município.