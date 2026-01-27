Sábado (31) terá Dia D de Vacinação contra Febre Amarela em diversas regiões de Anápolis

Para receber a dose, é importante procurar a USF mais próxima da residência, levando documento de identificação e cartão de vacinação (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

De acordo com a Gerência de Imunização, a mobilização seguirá as orientações da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. Para receber a dose, é importante procurar a USF mais próxima da residência, levando documento de identificação e cartão de vacinação.

No Dia D, a vacina estará disponível nas seguintes Unidades de Saúde da Família:

Vila Norte;

Parque Iracema;

Bairro de Lourdes;

Filostro Machado;

JK;

Vivian Parque;

São José;

Anexo Itamaraty;

Arco Verde;

Santo Antônio.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a ação tem como objetivo ampliar o acesso da população à vacinação contra a febre amarela, reforçando as medidas de prevenção e contribuir para o aumento da cobertura vacinal no município.