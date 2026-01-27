Sábado (31) terá Dia D de Vacinação contra Febre Amarela em diversas regiões de Anápolis

27 de janeiro de 2026
vacina

Para receber a dose, é importante procurar a USF mais próxima da residência, levando documento de identificação e cartão de vacinação (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoverá no próximo sábado (31) o Dia D de vacinação contra a febre amarela. Durante a ação, a vacina estará disponível das 8h às 16h, em 10 Unidades de Saúde da Família (USF), distribuídas em diversas regiões da cidade.

De acordo com a Gerência de Imunização, a mobilização seguirá as orientações da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. Para receber a dose, é importante procurar a USF mais próxima da residência, levando documento de identificação e cartão de vacinação.

No Dia D, a vacina estará disponível nas seguintes Unidades de Saúde da Família:

  • Vila Norte;
  • Parque Iracema;
  • Bairro de Lourdes;
  • Filostro Machado;
  • JK;
  • Vivian Parque;
  • São José;
  • Anexo Itamaraty;
  • Arco Verde;
  • Santo Antônio.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a ação tem como objetivo ampliar o acesso da população à vacinação contra a febre amarela, reforçando as medidas de prevenção e contribuir para o aumento da cobertura vacinal no município.

