Goiás é reconhecido por autoridades nacionais como referência no combate ao crime

Diretor de Operações Integradas e de Inteligência da Senasp, Rodney da Silva, reconhece Goiás como referência nacional em segurança pública durante lançamento do Programa IA contra o crime (Fotos: Wesley Costa e André Saddi)

A política de combate ao crime adotada em Goiás nos últimos sete anos, que promoveu uma mudança estrutural no setor e resultou na queda de 90% nos roubos e de 62% nos homicídios, foi reconhecida por representantes da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e do sistema de Justiça goiano, que destacaram os avanços obtidos na redução da criminalidade.

O reconhecimento ocorreu durante o lançamento do programa IA Contra o Crime, nesta segunda-feira (26/01), em Goiânia, iniciativa que amplia o uso de tecnologia e inteligência no enfrentamento ao crime.

Para o diretor de Operações Integradas e de Inteligência da Senasp, Rodney da Silva, a política de segurança adotada por Goiás consolidou o estado como referência nacional. Segundo ele, os resultados são fruto da combinação entre investimentos, uso de tecnologia e liderança.

“Goiás é uma referência no combate à criminalidade porque une investimento, tecnologia e liderança. Não existe segurança pública sem um líder, sem alguém que comande e dê exemplo”, afirmou. O dirigente destacou ainda que, atualmente, apenas dois estados podem ser apontados como referência na área: “Goiás e Santa Catarina”.

Na avaliação do presidente do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), Leandro Crispim, os resultados refletem uma mudança estrutural na forma de atuação do Estado.

“A evolução das forças de segurança vem principalmente dos últimos sete anos. Hoje, Goiás está na vanguarda tecnológica do país, utilizando recursos de ponta no enfrentamento à criminalidade”, destacou, ao elogiar a implantação do uso de inteligência artificial na área de segurança pública.

Para o presidente do TJGO, Leandro Crispim, resultados refletem mudança estrutural na forma de atuação do Estado (Fotos: Wesley Costa e André Saddi)

Combate ao crime

Para o procurador-geral do Estado, Cyro Terra, o apoio contínuo às forças de segurança e a atuação integrada com o Ministério Público são apontados como diferenciais para o atual momento da segurança pública goiana.

“Se me dissessem, em 2017, que seria possível reduzir em 90% o número de roubos e em 62% o número de homicídios, eu diria que era impossível. Mas isso foi tornado real; os senhores fizeram o impossível”, afirmou, ao se referir aos integrantes das forças de segurança pública de Goiás.

Segundo o procurador-geral, quando houve tentativas de interferência na segurança pública, o Ministério Público se posicionou em defesa de sua autonomia. Em outra frente, destacou a atuação conjunta para assegurar a validade das leis que devolveram ao Estado o controle do sistema prisional, condição considerada essencial para o enfrentamento às facções criminosas e ao crime organizado.