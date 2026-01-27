Prefeitura de Anápolis promove nova edição do Projeto Troca Sustentável no dia 30

27 de janeiro de 2026
mudas

Iniciativa visa incentivar o plantio de árvores no município, além de promover o descarte correto de resíduos (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, realiza nesta sexta-feira (30) mais uma edição do Projeto Troca Sustentável. A iniciativa visa incentivar o plantio de árvores no município, além de promover o descarte correto de resíduos.

A ação será realizada no Viveiro Municipal, localizado na Avenida Universitária, nº 4001, no bairro Jardim das Américas – 2ª Etapa, das 8h às 11h e das 13h às 15h. Na ocasião, a população poderá realizar a troca de materiais recicláveis e resíduos eletrônicos por mudas de árvores nativas e frutíferas.

Serão aceitos garrafas PET, papelão, latinhas de alumínio e resíduos eletrônicos. As trocas seguem os seguintes critérios :
• 100 latinhas de alumínio: até 20 mudas
 50 latinhas de alumínio: até 10 mudas
• Resíduo eletrônico: 1 muda por quilo entregue

Além das trocas com recicláveis, será permitida a retirada de até três mudas por CPF, mesmo sem a entrega de materiais, conforme disponibilidade no local.

Nesta edição, estarão disponíveis kits com diferentes espécies arbóreas. O conjunto com 20 mudas inclui, ameixa do cerrado, ingá, angico, jatobá, moringa oleífera, ipê rosa, pitanga, paineira, pata-de-vaca, oiti, jenipapo, araçá, ipê branco, quaresmeira, tamarindo, bálsamo, ipê caraíba, jambo-do-pará, pombeiro e flamboyant mirim.

Já o kit com cinco mudas conta com espécies como quaresmeira, flamboyant mirim, jambo-do-pará, tamarindo e jatobá.

