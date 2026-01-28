Famílias de Anápolis e Corumbá recebem benefícios habitacionais

28 de janeiro de 2026
goias social
Fotos: Octacílio Queiroz e Edgard Soares

O Governo de Goiás, por meio do Goiás Social e da Agência Goiana de Habitação (Agehab), entrega benefícios habitacionais a 1.257 famílias de Anápolis e Corumbá de Goiás nesta quarta-feira (28/01).

O atendimento começa no Centro de Convenções de Anápolis, às 11 horas, com a entrega de  862 cartões do Aluguel Social. Depois, a equipe da Agehab estará na Escola Municipal Ayrton Senna da Silva, às 13 horas, para beneficiar 35 moradores dos bairros Morada Nova e Vila Formosa com escrituras.

Em Corumbá de Goiás, serão beneficiadas com cartões do Aluguel Social 75 famílias. Outras 285 receberão escrituras do bairro Villa Real. o atendimento será no Centro de Ensino em Período Integral André Gaudie, às 14 horas.

Em Anápolis, 862 pessoas recebem Aluguel Social. Em Corumbá, serão 75 beneficiados (Foto: Octacílio Queiroz e Edgard Soares)

Para o presidente da Agehab, Alexandre Baldy, o papel do Estado é apoiar as pessoas que mais precisam com políticas públicas eficientes.

“Em Anápolis e Corumbá, estamos ajudando quem ainda não tem moradia com o Aluguel Social. Por outro lado, quem já tem sua casa pode contar com nosso trabalho em regularização fundiária, concedendo a tão esperada escritura”, declara Baldy.

Serviço

Evento 1: Entrega de 862 cartões do Aluguel Social em Anápolis

Data: 28/01/26, quarta-feira

Horário: 10h

Local: Centro de Convenções de Anápolis – Rodovia Transbrasiliana, n° 208 – Viviam Parque 2ª Etapa – Anápolis – GO

Evento 2: Entrega de 35 escrituras em Anápolis

Data: 28/01/26, quarta-feira

Horário: 12h

Local: Escola Municipal Ayrton Senna da Silva – Av. Jornalista Euripedes Gomes Machado de Melo, s/ n° – Conjunto Habitacional Filostro Machado Carneiro, Anápolis – GO

Evento 3: Entrega de 75 cartões do Aluguel Social e 285 escrituras em Corumbá

Data: 28/01/26, quarta-feira

Horário: 14h

Local: Centro de Ensino em Período Integral André Gaudie – Rua Odorico Leal, s/n° – Setor Boa Vista – Corumbá de Goiás – GO

 

