Procon Anápolis leva atendimento móvel à Vila Fabril na próxima semana

28 de janeiro de 2026
procon anapolis

Atendimentos estarão disponíveis das 9h às 16h30, no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) José Epaminondas Roriz (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O Procon Anápolis realiza, entre os dias 2 e 6 de fevereiro de 2026, mais uma edição do Atendimento Móvel, com foco na orientação e na defesa administrativa dos direitos do consumidor. Os atendimentos estarão disponíveis das 9h às 16h30, no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) José Epaminondas Roriz, localizado na Avenida Joaquim Carrijo Moreira, na Vila Fabril.Durante a ação, a população poderá contar com serviços como orientação jurídica ao consumidor, registro de reclamações, abertura de demandas e processos administrativos, além de esclarecimentos sobre os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Para receber o atendimento, é fundamental que os consumidores apresentem documentos que comprovem a reclamação, como contratos, notas fiscais, recibos, comprovantes de pagamento, protocolos de atendimento, prints de conversas, faturas, boletos ou outros documentos pertinentes.

Além do atendimento móvel, o Procon Anápolis mantém canais oficiais de comunicação, como o Zap da Prefeitura, pelo número (62) 9 98551-6888; o Procon Direto, no (62) 9 8551-8185; e o atendimento presencial na Avenida Belo Horizonte, esquina com a Rua Estrela do Sul, na Vila Jussara.

A iniciativa integra as ações de orientação preventiva e defesa administrativa do consumidor, com o objetivo de aproximar os serviços do Procon da comunidade e ampliar o acesso da população à informação e à garantia de seus direitos.

