Procon Anápolis leva atendimento móvel à Vila Fabril na próxima semana

Atendimentos estarão disponíveis das 9h às 16h30, no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) José Epaminondas Roriz (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Para receber o atendimento, é fundamental que os consumidores apresentem documentos que comprovem a reclamação, como contratos, notas fiscais, recibos, comprovantes de pagamento, protocolos de atendimento, prints de conversas, faturas, boletos ou outros documentos pertinentes.

Além do atendimento móvel, o Procon Anápolis mantém canais oficiais de comunicação, como o Zap da Prefeitura, pelo número (62) 9 98551-6888; o Procon Direto, no (62) 9 8551-8185; e o atendimento presencial na Avenida Belo Horizonte, esquina com a Rua Estrela do Sul, na Vila Jussara.

A iniciativa integra as ações de orientação preventiva e defesa administrativa do consumidor, com o objetivo de aproximar os serviços do Procon da comunidade e ampliar o acesso da população à informação e à garantia de seus direitos.