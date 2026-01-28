Prefeitura de Anápolis dobra número de equipes e intensifica serviço de tapa-buracos; veja bairros

Equipes seguem trabalhando de forma contínua com foco nas vias de maior fluxo (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Para a execução dos serviços, está sendo utilizado asfalto usinado a quente (CBQU), material considerado o mais adequado para esse tipo de intervenção, por oferecer maior durabilidade e resistência.

Nesta semana, as equipes atuam nos bairros Jamil Miguel, Vivian Parque, Jundiaí, Jaiara, Jardim das Oliveiras e Anápolis City, conforme cronograma definido pela Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente.

A Prefeitura destaca que os serviços de tapa-buracos seguem de forma contínua e que o cronograma será ampliado para outras regiões do município, de acordo com o planejamento técnico e as demandas identificadas.