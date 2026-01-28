Prefeitura de Anápolis dobra número de equipes e intensifica serviço de tapa-buracos; veja bairros

28 de janeiro de 2026
tapa buraco

Equipes seguem trabalhando de forma contínua com foco nas vias de maior fluxo (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis dobrou o número de equipes responsáveis pelos serviços de tapa-buracos no município, ampliando de cinco para dez frentes de trabalho, reforçando a manutenção viária em diferentes regiões da cidade.A ampliação tem como foco principal as vias de maior fluxo, rotas do transporte público e atendimentos às demandas registradas pela população por meio do Conecta Anápolis, garantindo mais agilidade na recuperação do pavimento e melhores condições de tráfego.

Para a execução dos serviços, está sendo utilizado asfalto usinado a quente (CBQU), material considerado o mais adequado para esse tipo de intervenção, por oferecer maior durabilidade e resistência.

Nesta semana, as equipes atuam nos bairros Jamil Miguel, Vivian Parque, Jundiaí, Jaiara, Jardim das Oliveiras e Anápolis City, conforme cronograma definido pela Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente.

A Prefeitura destaca que os serviços de tapa-buracos seguem de forma contínua e que o cronograma será ampliado para outras regiões do município, de acordo com o planejamento técnico e as demandas identificadas.

Tags:

Veja também

Screenshot 2026-01-26 184114

Jataiense X Anapolina pela Nova FM, link aqui:

28 de janeiro de 2026
Projeto Copa do Brasil

Projeto Copa do Brasil, 14h30 na Nova FM, link aqui:

28 de janeiro de 2026
procon anapolis

Procon Anápolis leva atendimento móvel à Vila Fabril na próxima semana

28 de janeiro de 2026

Confira também

Screenshot 2026-01-26 184114

Jataiense X Anapolina pela Nova FM, link aqui:

28 de janeiro de 2026
Projeto Copa do Brasil

Projeto Copa do Brasil, 14h30 na Nova FM, link aqui:

28 de janeiro de 2026
tapa buraco

Prefeitura de Anápolis dobra número de equipes e intensifica serviço de tapa-buracos; veja bairros

28 de janeiro de 2026
procon anapolis

Procon Anápolis leva atendimento móvel à Vila Fabril na próxima semana

28 de janeiro de 2026
goias social

Famílias de Anápolis e Corumbá recebem benefícios habitacionais

28 de janeiro de 2026