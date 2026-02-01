Agro cresce 20,1% e alavanca PIB goiano em 2025

Agropecuária cresce 20,1% e impulsiona desempenho positivo da economia goiana (Foto: Enio Tavares)

A agropecuária foi o principal motor do crescimento da economia goiana em 2025 e registrou alta de 20,1% no acumulado do ano até novembro, segundo dados do Produto Interno Bruto (PIB) Mensal divulgados pelo Instituto Mauro Borges de Pesquisa e Política Econômica (IMB).

PIB de Goiás

O desempenho expressivo do setor contribuiu para que o PIB de Goiás acumulasse crescimento de 3,9% no ano (janeiro – novembro) e de 3,7% nos últimos 12 meses, confirmando a trajetória positiva da atividade econômica no Estado.

Segundo o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, os dados refletem a consistência da economia goiana ao longo do ano.

“O forte desempenho da agropecuária, aliado ao crescimento da indústria e dos serviços, demonstra a capacidade de Goiás de sustentar uma trajetória positiva de crescimento econômico. Esse resultado é fruto de um ambiente favorável aos negócios e de políticas públicas orientadas por dados e planejamento”, destacou.

Indústria e Serviços

Além da agropecuária, a indústria também apresentou resultados positivos, com crescimento de 2,3% no acumulado de 2025 e de 2,0% nos últimos 12 meses. O avanço foi impulsionado pela indústria extrativa, que registrou alta de 8,7%, além da indústria de transformação (1,6%) e da construção civil (0,5%), indicando fortalecimento e diversificação da base produtiva goiana.

O setor de serviços manteve desempenho positivo em novembro, com crescimento de 1,5% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Destacaram-se as atividades de comércio (4,7%), serviços profissionais, administrativos e complementares (3,4%) e transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (2,7%), segmentos diretamente ligados à geração de emprego e renda.

Na análise mensal com ajuste sazonal, os dados de novembro também indicam sustentação da atividade econômica, com crescimento da agropecuária e dos serviços no curto prazo, reforçando a resiliência da economia estadual.