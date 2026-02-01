Unidade de Vigilância em Zoonoses de Anápolis oferece exames, vacinação e ações educativas de forma gratuita

1 de fevereiro de 2026
cachorro

Serviços são voltados à prevenção de doenças e à proteção da saúde pública (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ) de Anápolis oferece serviços gratuitos de diagnóstico e prevenção de doenças com potencial zoonótico, ou seja, enfermidades que podem ser transmitidas dos animais para os seres humanos, além de realizar ações de proteção à saúde pública. A unidade está localizada na Avenida Belo Horizonte, Quadra D, Lote 29, no bairro Santo André.

Entre os atendimentos estão exames para diagnóstico de esporotricose em gatos, por meio de raspado de pele, e de leishmaniose visceral canina, doença causada por protozoário e transmitida pelo mosquito-palha. A UVZ também monitora casos suspeitos de febre amarela em primatas não humanos, que funcionam como sentinelas da doença. Em situações de morte , os animais são recolhidos para necropsia.

Vacinação antirrábica

A unidade disponibiliza vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos a partir dos três meses. A raiva é uma doença fatal, transmitida por mordidas, arranhões ou lambeduras de mamíferos. A imunização anual é a principal forma de prevenção.

Visitas técnicas e educação em saúde

A UVZ realiza visitas domiciliares para orientar sobre controle de animais sinantrópicos, como roedores, pombos, morcegos e caramujo africano, além de peçonhentos, como escorpiões, lacraias e aranhas. As equipes também promovem ações educativas em escolas e instituições, com atividades lúdicas sobre posse responsável e prevenção de zoonoses.

Agendamento

Os interessados em realizar exames de diagnóstico ou garantir a vacinação antirrábica podem agendar atendimento pelos telefones (62) 3313-1336 ou (62) 99621-3582.

O que a unidade não oferece

Ao contrário do que muitos imaginam, a UVZ não realiza recolhimento de animais soltos nas ruas, abandonados, agressivos ou doentes. Também não oferece atendimento clínico veterinário, nem castração de cães e gatos, pois sua atuação é voltada exclusivamente à vigilância, prevenção e controle de zoonoses.

