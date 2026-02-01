Unidade de Vigilância em Zoonoses de Anápolis oferece exames, vacinação e ações educativas de forma gratuita

Serviços são voltados à prevenção de doenças e à proteção da saúde pública (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Entre os atendimentos estão exames para diagnóstico de esporotricose em gatos, por meio de raspado de pele, e de leishmaniose visceral canina, doença causada por protozoário e transmitida pelo mosquito-palha. A UVZ também monitora casos suspeitos de febre amarela em primatas não humanos, que funcionam como sentinelas da doença. Em situações de morte , os animais são recolhidos para necropsia.

Vacinação antirrábica

A unidade disponibiliza vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos a partir dos três meses. A raiva é uma doença fatal, transmitida por mordidas, arranhões ou lambeduras de mamíferos. A imunização anual é a principal forma de prevenção.

Visitas técnicas e educação em saúde

A UVZ realiza visitas domiciliares para orientar sobre controle de animais sinantrópicos, como roedores, pombos, morcegos e caramujo africano, além de peçonhentos, como escorpiões, lacraias e aranhas. As equipes também promovem ações educativas em escolas e instituições, com atividades lúdicas sobre posse responsável e prevenção de zoonoses.

Agendamento

Os interessados em realizar exames de diagnóstico ou garantir a vacinação antirrábica podem agendar atendimento pelos telefones (62) 3313-1336 ou (62) 99621-3582.

O que a unidade não oferece

Ao contrário do que muitos imaginam, a UVZ não realiza recolhimento de animais soltos nas ruas, abandonados, agressivos ou doentes. Também não oferece atendimento clínico veterinário, nem castração de cães e gatos, pois sua atuação é voltada exclusivamente à vigilância, prevenção e controle de zoonoses.