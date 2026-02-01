Hospital Alfredo Abrahão realiza quase 430 mil atendimentos em 1 ano

Números refletem a atuação integral e multifuncional do hospital, que oferece consultas especializadas, exames, pequenos procedimentos cirúrgicos e tratamentos de relacionados a traumas, queimaduras e acidentes com animais peçonhentos (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Entre as atividades realizadas estão 5.099 internações, 25.370 cirurgias eletivas, 24.753 consultas ambulatoriais, 44.596 atendimentos de urgência, 23.909 atendimentos a pacientes queimados, além de 300.952 procedimentos de apoio diagnóstico e terapêutico.

Os números refletem a atuação integral e multifuncional do hospital, situação que oferece consultas especializadas, exames, pequenos procedimentos cirúrgicos e tratamentos de relacionados a traumas, queimaduras e acidentes com animais peçonhentos.

Dentro deste volume total, se destacam os atendimentos de urgência e emergência, que somaram 44.596 casos, representando um crescimento expressivo em relação a 2024, quando a unidade registrou 5.540 atendimentos.

Naquele período, o hospital operava de forma subutilizada, permanecendo inoperante durante boa parte do ano. Quando aberto, em setembro de 2024, atendeu apenas pacientes encaminhados pela UPA, situação que limitava o papel da unidade e contribuía para a sobrecarga de outras, especialmente a UPA, que enfrentava fluxo intenso.

A situação mudou com a abertura das portas do hospital. A iniciativa permitiu que a unidade recebesse pacientes diretamente, expandindo os atendimentos e proporcionando alívio à UPA, redistribuindo parte da demanda.

A abertura das portas pontuou uma transformação estrutural no funcionamento do hospital, ao se consolidar como um equipamento pleno, acessível e estratégico, ampliando o acesso à saúde e garantindo atendimento mais ágil e seguro.