Anápolis realiza força-tarefa de prevenção à dengue em ano de alerta

A secretária municipal de Saúde, Jaqueline Ordan explica a Vila Jaiara foi escolhida para iniciar a força-tarefa com base nos dados das ovitrampas, armadilhas utilizadas para o monitoramento do mosquito. O levantamento apontou índices elevados de ovos na região, reforçando a necessidade de ações preventivas imediatas.

“Nós começamos uma campanha antecipada, em novembro, e agora estamos intensificando ações”, ressalta a secretária de saúde, Jaqueline Ordan.

O ponto de atenção se intensifica diante da situação regional. Municípios próximos, como Caldas Novas, já decretaram estado de alerta, o que evidencia a importância de reforçar as medidas de controle em Anápolis.

Durante a ação, os agentes vão orientar os moradores, recolher pneus que podem acumular água e visitar residências para identificar e eliminar possíveis focos do mosquito.

Em tempo

O trabalho dos agentes de endemias ocorre ao longo de todo o ano e tem sido fundamental para a proteção da população. Somente em 2025, as equipes visitaram mais de 820 mil imóveis, eliminaram 1.849 focos do mosquito e mapearam 1.297 problemas, sendo a maioria em residências, lotes baldios e outros locais passíveis de se tornarem criadouros.

As ações operacionais também apresentaram resultados expressivos, com a realização de 1.212 nebulizações e o recolhimento de 84.610 pneus. Paralelamente, o Núcleo de Educação e Informação em Saúde (NIEC) desenvolveu atividades educativas em 103 instituições de ensino, alcançando 23.225 pessoas, além da distribuição de 26.189 panfletos informativos.

A Prefeitura reforça que o combate à dengue depende da participação de todos. Manter quintais limpos, eliminar água parada e permitir o acesso dos agentes às residências são atitudes essenciais para reduzir os riscos da doença.