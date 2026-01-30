Saldo atual do cartão Bolsa Estudo poderá ser utilizado até 31 de março

30 de janeiro de 2026
bolsa estudo
A partir de abril, benefício do Bolsa Estudo estará disponível em novos cartões (Fotos: Seduc-GO)

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) orienta pais e estudantes da rede pública estadual sobre o prazo de utilização dos saldos do cartão Bolsa Estudo. Os estudantes que ainda possuem saldo nos atuais cartões poderão utilizá-los até o dia 31 de março.

Após essa data, o benefício passará a ser disponibilizado exclusivamente nos novos cartões do programa, que passa por processo de renovação para facilitar ainda mais o acesso dos estudantes a esse direito, criado e garantido pelo Governo de Goiás.

Impacto positivo

Os resultados do programa Bolsa Estudo refletem diretamente nos indicadores educacionais do estado. Em 2021, a taxa de permanência no ensino médio era de 76,34%.

Já no 9º ano do ensino fundamental, em 2024, o índice era de 90,25%. Em 2025, esses números avançaram para 92,54% no ensino médio e 94,14% no ensino fundamental.

Titular da Seduc, Fátima Gavioli explica que o programa foi criado pelo Governo de Goiás, por meio da Seduc, para incentivar a permanência dos estudantes na escola e apoiar as famílias no percurso educacional.

Ela ressalta que a iniciativa tem apresentado impactos positivos desde sua implantação na rede pública estadual de ensino.

Bolsa Estudo

O benefício já passou por reajustes e contempla os estudantes do ensino regular, cujo valor mensal foi ampliado de R$ 111,92 para R$ 130. Os alunos das escolas de tempo integral passaram a receber R$ 150.

O repasse é feito em dez parcelas anuais, com exceção dos meses de janeiro e julho, quando não há pagamento.

 

Editado por  via Secretaria da Educação – Governo de Goiás
