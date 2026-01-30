Prefeitura de Anápolis publica edital para contratação de Analistas de Esporte

30 de janeiro de 2026
marcos bomfin

Vagas contemplam modalidades como futebol, capoeira e jiu-jitsu (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis divulgou nesta quarta-feira (28) o edital do Processo Seletivo destinado à contratação de Analistas de Esporte/Treinadores. Ao todo, estão sendo ofertadas 22 vagas, distribuídas entre diferentes modalidades esportivas, contemplando ampla área de atuação profissional.De acordo com a Secretaria Municipal de Esporte, os profissionais atuarão tanto na sede da pasta quanto em diferentes regiões da cidade, por meio do projeto Transformar, iniciativa que oferece diversas modalidades esportivas. A contratação tem como objetivo fortalecer e ampliar as ações esportivas desenvolvidas no município.

As oportunidades estão organizadas da seguinte forma: Capoeira (1 vaga), Basquete (1 vaga), Jiu-Jitsu (2 vagas, sendo 1 para PCD), Futebol/Futsal (6 vagas, sendo 1 para PCD), Handebol (1 vaga), Judô (2 vagas), Karatê (2 vagas), Taekwondo (1 vaga), Ritmos (1 vaga), Kickboxing (1 vaga), Treinamento Funcional (1 vaga), Vôlei (1 vaga), Musculação (1 vaga) e Profissional de Educação Física (1 vaga).

O período de inscrições e entrega da documentação começa na próxima segunda (02) e segue até o dia 20 de fevereiro.

O valor mensal estimado para o cargo de Analista de Esporte/Treinador é de R$ 1.800,00, com carga horária de 20 horas semanais.

Resultado do processo seletivo

A divulgação do resultado preliminar dos candidatos habilitados está prevista para o dia 4 de março, mesma data em que se inicia o prazo para interposição de recursos, que segue até 5 de março.

O resultado final do Processo Seletivo será publicado em 13 de março de 2026. Já a assinatura dos contratos dos candidatos aprovados ocorrerá entre os dias 16 e 20 de março.

A lista com todos os critérios, requisitos, cronograma completo e o formulário de inscrição está disponível no Diário Oficial do Município (DOM), publicado na quarta-feira (28).

