Universidade Aberta do Brasil – Polo Anápolis oferece curso gratuito de Informática Básica

Curso integra as ações do município voltadas à inclusão e à formação digital (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

As aulas serão realizadas às terças e quintas-feiras, no período noturno, com duas opções de horário: a primeira turma, das 16h30 às 18h10, e a segunda, das 18h30 às 20h15, facilitando a participação de pessoas com diferentes rotinas.

As inscrições são presenciais e acontecem nos dias 2 de fevereiro, das 8h às 12h e das 13h às 16h, e 3 de fevereiro, das 8h às 12h, diretamente no Polo UAB, localizado no CEITEC – Avenida Professora Zenaide Roriz, s/n, ao lado do Jardim Botânico. Para a inscrição, é necessário apresentar RG e CPF originais.

O curso é destinado a pessoas a partir de 13 anos de idade. Menores devem estar acompanhados do responsável legal no ato da inscrição, para assinatura dos termos necessários. Informações podem ser obtidas pelo telefone (62) 99179-0546. As inscrições não serão realizadas via WhatsApp.

A iniciativa faz parte das ações desenvolvidas pelo município voltadas à formação e à inclusão digital da população.