Prefeitura de Anápolis oferece curso gratuito de Informática Básica para estudantes da rede municipal; veja como se inscrever
Inscrições serão realizadas presencialmente na próxima quarta-feira (4) e quinta-feira (5), das 8h às 12h, diretamente no Polo UAB Anápolis (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)
As aulas acontecerão às terças e quintas-feiras, no turno matutino, com duas turmas disponíveis. A primeira turma terá aulas das 7h10 às 8h55, e a segunda, das 9h15 às 10h50, permitindo a participação dos estudantes em diferentes horários.
As inscrições serão realizadas presencialmente na próxima quarta-feira (4) e quinta-feira (5), das 8h às 12h, diretamente no Polo UAB Anápolis, localizado no CEITEC – Avenida Professora Zenaide Roriz, s/n, ao lado do Jardim Botânico.
No ato da inscrição, é obrigatória a apresentação dos documentos originais de RG e CPF. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato através do telefone (62) 99179-0546.