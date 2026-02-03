Prefeitura de Anápolis oferece curso gratuito de Informática Básica para estudantes da rede municipal; veja como se inscrever

3 de fevereiro de 2026
computadores

Inscrições serão realizadas presencialmente na próxima quarta-feira (4) e quinta-feira (5), das 8h às 12h, diretamente no Polo UAB Anápolis (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis oferece curso gratuito de Informática Básica destinado a estudantes das escolas municipais. A formação será realizada no Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) Anápolis e tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento de habilidades digitais dos alunos da rede pública.

As aulas acontecerão às terças e quintas-feiras, no turno matutino, com duas turmas disponíveis. A primeira turma terá aulas das 7h10 às 8h55, e a segunda, das 9h15 às 10h50, permitindo a participação dos estudantes em diferentes horários.

As inscrições serão realizadas presencialmente na próxima quarta-feira (4) e quinta-feira (5), das 8h às 12h, diretamente no Polo UAB Anápolis, localizado no CEITEC – Avenida Professora Zenaide Roriz, s/n, ao lado do Jardim Botânico.

No ato da inscrição, é obrigatória a apresentação dos documentos originais de RG e CPF. Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato através do telefone (62) 99179-0546.

Tags: ,

Veja também

rocagem

Veja programação dos serviços de tapa-buracos, roçagem e iluminação para esta terça-feira (03)

3 de fevereiro de 2026
teste hiv

Saúde intensifica prevenção a Infecções Sexualmente Transmissíveis no Carnaval

3 de fevereiro de 2026
estudantes anapolis

Prefeitura de Anápolis entrega kits escolares

3 de fevereiro de 2026

Confira também

rocagem

Veja programação dos serviços de tapa-buracos, roçagem e iluminação para esta terça-feira (03)

3 de fevereiro de 2026
teste hiv

Saúde intensifica prevenção a Infecções Sexualmente Transmissíveis no Carnaval

3 de fevereiro de 2026
estudantes anapolis

Prefeitura de Anápolis entrega kits escolares

3 de fevereiro de 2026
computadores

Prefeitura de Anápolis oferece curso gratuito de Informática Básica para estudantes da rede municipal; veja como se inscrever

3 de fevereiro de 2026
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

3 de fevereiro de 2026