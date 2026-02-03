Prefeitura de Anápolis entrega kits escolares

Entrega de kits escolares e uniformes avança nas escolas com cronograma logístico por região (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Kits escolares

Centenas de alunos tiveram contato com o kit escolar nesta segunda-feira (02). Algumas das unidades mais recentes contempladas com os kits estão as escolas municipais Comendador Miguel Pedreiro e João Luiz de Oliveira.

A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Educação, garante que os estudantes da Rede Municipal tenham acesso gratuito aos itens necessários para as atividades em sala de aula.

O kit é composto por materiais de uso individual e coletivo, como cadernos, lápis de cor, canetinhas hidrocor, giz de cera, tinta guache, massa de modelar, cola, tesoura, lápis, apontador e borracha.

Uniformes

As Escolas Municipais Profª Dinalva Lopes, Afonsina Mendes do Carmo e Profª Maronita Dias Dourado são exemplos de unidades cujos alunos receberam hoje os uniformes – composto por duas camisetas, uma bermuda ou short-saia e uma calça.

As peças oferecem conforto e segurança aos estudantes e contribuem para a padronização e identificação dos alunos no ambiente escolar.

Para a gestora do CMEI Profª Cynthia Rodrigues, a Professora Dânia de Carvalho, a chegada dos uniformes promove segurança e igualdade não só para os estudantes, como também para as famílias atendidas.

“A chegada dos uniformes escolares nas unidades de ensino não traz apenas praticidade, economia e organização. O uso do uniforme promove segurança, igualdade e principalmente dignidade às famílias. A criança uniformizada desenvolve um sentimento de pertencimento à unidade escolar que faz parte, um benefício importante do qual somos muito gratos à Prefeitura de Anápolis”, explica a gestora.