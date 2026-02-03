Saúde intensifica prevenção a Infecções Sexualmente Transmissíveis no Carnaval

Governo de Goiás amplia acesso à prevenção de ISTs no período de carnaval com informações e serviços à população (Fotos: SES)

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) intensifica, durante o Carnaval de 2026, as ações de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), com foco na ampliação do acesso à informação e a insumos de proteção.

As iniciativas ocorrem em pontos estratégicos de Goiânia e também nas rodovias que cortam o estado, reafirmando o compromisso da administração estadual com a saúde pública e a segurança da população.

Mandala da Prevenção no Carnaval

O período carnavalesco é marcado pelo aumento da circulação de pessoas e pela maior exposição a situações de risco, como o consumo de álcool e outras substâncias, que podem favorecer relações sexuais sem proteção.

Para enfrentar esse cenário, a SES desenvolve ações integradas na chamada Mandala da Prevenção, estratégia que reúne diferentes métodos de cuidado e proteção.

Entre as medidas adotadas estão:

distribuição de preservativos externos e internos;

oferta de autoteste de HIV;

orientação sobre a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), indicada para pessoas em maior risco de exposição ao vírus;

Profilaxia Pós-Exposição (PEP), medida de urgência que deve ser iniciada em até 72 horas após uma possível exposição ao HIV.

Além das ações realizadas na capital, o Governo de Goiás firmou parceria com a concessionária Triunfo Concebra para ampliar o alcance da prevenção.

Durante o feriado, motoristas que passarem pelas quatro praças de pedágio localizadas no estado receberão preservativos, garantindo que as orientações de saúde cheguem também a quem está em deslocamento pelas rodovias goianas.

ISTs

As ISTs seguem como um desafio relevante para a saúde pública no Brasil. Dados do Boletim Epidemiológico Nacional de HIV e Aids indicam que, apesar dos avanços no enfrentamento da epidemia, a intensificação da educação em saúde continua sendo fundamental.

Em Goiás, o Boletim Epidemiológico de HIV/Aids de 2025 aponta que 29.503 pessoas vivem com o vírus no estado, evidenciando que a transmissão permanece ativa.

Segundo a coordenadora de Apoio Estratégico em Atenção às IST/Aids e Agravos Transmissíveis da SES, Ana Paula Vieira de Deus, embora o estado tenha registrado redução em casos avançados de Aids e na taxa de óbitos, um dado preocupa: parte significativa dessa população ainda não mantém acompanhamento regular nos serviços de saúde.

“Esse fator torna o engajamento no cuidado e a ampliação da testagem prioridades absolutas para o governo”, avalia.

Cronograma de ações

As equipes estarão presentes em bloquinhos, terminais de ônibus e rodovias de Goiânia para oferecer orientações e distribuir insumos gratuitos:

Dia 6/2 – Bloquinho Nem Vem (parceria com TJGO e SMS), na Praça do Sol, das 19h às 21h

Dia 7/2 – Bloquinho da Saúde (parceria com SMS), Av. 85 com Mutirão, das 9h às 16h

Dia 9/2 – Terminal Praça A, das 7h às 11h

Dia 11/2 – Terminal do Dergo, das 7h às 11h

Dia 12/2 – Terminal Novo Mundo, das 7h às 11h

13/2 – Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Hidrolândia, das 9h às 11h

17/2 – Bloco do Esquenta LGBT+, na Praça Tamandaré, das 14h às 20h

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria da Saúde – Governo de Goiás