Veja programação dos serviços de tapa-buracos, roçagem e iluminação para esta terça-feira (03)

Serviços de manutenção urbana atendem bairros e avenidas da cidade, seguindo demandas da população e planejamento técnico (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Conforme a programação da Secretaria de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, os trabalhos de tapa-buracos vão se concentrar nos Bairros Boa Vista, Anexo Itamaraty, Vila Jaiara, Mônica Braga, Santa Cecília e Calixtolândia.

Já as equipes de roçagem mecanizada e capina vão atender ao longo desta terça-feira (03), os Bairros Parque Brasília, Jardim Itália, Residencial Flor do Cerrado, Residencial das Flores, Vila Norte, Residencial Gibran e as laterais da Avenida Dona Elvira, além do Bairro Jundiaí.

Os serviços de poda de grama também continuam em várias regiões, contemplando as seguintes vias e locais: Avenida Pedro Ludovico, no Jibran El Hadj; Avenida Arco Verde, no Jardim Arco Verde; Avenida Engenheiro Geraldo de Pina, no Anápolis City; Avenida Angélica, no Filostro Machado; Avenida Araticum, no Residencial do Cerrado; Avenida Brasil Norte, no Bairro da Lapa; Avenida Isidoro Sabino, no Parque das Primaveras; e Avenida Brasil, no Setor Central.

As trocas de lâmpadas serão feitas nos Bairros Nova Vila Jaiara, Vila Jaiara, Chácaras América e Bairro de Lourdes, além das Avenidas Engenheiro Portela e Brasil e do Estádio Jonas Duarte.

Chuvas

A Prefeitura reforça que o cronograma pode sofrer alterações conforme a demanda e as condições das vias, especialmente em períodos de chuva, garantindo prioridade às regiões mais afetadas.