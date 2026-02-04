Conselho Tutelar de Anápolis conta com telefone 0800 para denúncias e orientações 24h

4 de fevereiro de 2026
conselho tutelar

Canal gratuito reforça a rede de proteção a crianças e adolescentes e se soma às três unidades presenciais na cidade (Foto: Arquivo / Prefeitura de Anápolis)

O Conselho Tutelar de Anápolis conta com um telefone disponível 24 horas para denúncias e orientações sobre violações de direitos das crianças e dos adolescentes. O canal gratuito pode ser acionado pelo número 0800 646 1114. O serviço amplia o acesso da população ao órgão, que também mantém três unidades de atendimento presencial no município.

O Conselho Tutelar é responsável por garantir a proteção dos direitos do público infantojuvenil em situações de ameaça ou violação, seja por ação ou omissão da família, da sociedade ou do poder público.

Os contatos telefônicos realizados pelo 0800 são utilizados para registro e triagem das ocorrências, que posteriormente são averiguadas pelo órgão. Apesar de atender situações graves, o Conselho Tutelar não tem função policial nem investigativa, mas atua para assegurar que os direitos previstos em lei sejam respeitados e cumpridos.

Além do teleatendimento, o Conselho Tutelar de Anápolis possui três polos de atendimento presencial. A unidade da Região Leste está localizada na Avenida Contorno, nº 1761, no Setor Central. A unidade da Região Norte funciona na Rua Inglaterra, nº 380, no Jardim Bandeirante. Já a unidade da Região Sul está situada na Avenida Getulino Artiaga, nº 520, também no Setor Central.

Apesar de ser um órgão autônomo e não jurisdicional, criado por lei federal para representar a sociedade na defesa dos direitos de crianças e adolescentes, o Conselho Tutelar, em Anápolis, está vinculado administrativamente à Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, conforme legislação municipal.

Tags: ,

Veja também

goiania

Goiás registra mais de 22 mil empresas abertas no primeiro mês de 2026

4 de fevereiro de 2026
medica

Em um ano, atendimentos nas Unidades de Saúde da Família sobem para mais de 2 milhões e desafogam urgência e emergência

4 de fevereiro de 2026
tapa buraco

Prefeitura divulga cronograma de tapa-buracos e roçagem desta quarta-feira (04)

4 de fevereiro de 2026

Confira também

conselho tutelar

Conselho Tutelar de Anápolis conta com telefone 0800 para denúncias e orientações 24h

4 de fevereiro de 2026
goiania

Goiás registra mais de 22 mil empresas abertas no primeiro mês de 2026

4 de fevereiro de 2026
medica

Em um ano, atendimentos nas Unidades de Saúde da Família sobem para mais de 2 milhões e desafogam urgência e emergência

4 de fevereiro de 2026
tapa buraco

Prefeitura divulga cronograma de tapa-buracos e roçagem desta quarta-feira (04)

4 de fevereiro de 2026
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

4 de fevereiro de 2026