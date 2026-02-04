Conselho Tutelar de Anápolis conta com telefone 0800 para denúncias e orientações 24h

Canal gratuito reforça a rede de proteção a crianças e adolescentes e se soma às três unidades presenciais na cidade (Foto: Arquivo / Prefeitura de Anápolis)

O Conselho Tutelar é responsável por garantir a proteção dos direitos do público infantojuvenil em situações de ameaça ou violação, seja por ação ou omissão da família, da sociedade ou do poder público.

Os contatos telefônicos realizados pelo 0800 são utilizados para registro e triagem das ocorrências, que posteriormente são averiguadas pelo órgão. Apesar de atender situações graves, o Conselho Tutelar não tem função policial nem investigativa, mas atua para assegurar que os direitos previstos em lei sejam respeitados e cumpridos.

Além do teleatendimento, o Conselho Tutelar de Anápolis possui três polos de atendimento presencial. A unidade da Região Leste está localizada na Avenida Contorno, nº 1761, no Setor Central. A unidade da Região Norte funciona na Rua Inglaterra, nº 380, no Jardim Bandeirante. Já a unidade da Região Sul está situada na Avenida Getulino Artiaga, nº 520, também no Setor Central.

Apesar de ser um órgão autônomo e não jurisdicional, criado por lei federal para representar a sociedade na defesa dos direitos de crianças e adolescentes, o Conselho Tutelar, em Anápolis, está vinculado administrativamente à Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, conforme legislação municipal.