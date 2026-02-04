Goiás registra mais de 22 mil empresas abertas no primeiro mês de 2026

Goiânia lidera abertura de empresas em janeiro de 2026, com 30,79% dos novos negócios (Foto: Secom)

O estado de Goiás encerrou o primeiro mês de 2026 com a abertura de 22.193 novas empresas. Desse total, 17.784 são microempreendedores individuais e 4.409 se encaixam no perfil de pequenas, médias e grandes empresas.

Além disso, 178 novos negócios que abriram as portas no período declararam capital social superior a R$ 500 mil. Os dados são da Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg).

De acordo com o novo relatório, as 178 empresas com capital superior a R$ 500 mil, somam, juntas, mais de R$ 855 milhões. Considerando todos os portes, as empresas abertas representam mais de R$ 1,1 bilhão de capital social.

Segundo o presidente da Juceg, Euclides Barbo Siqueira, os dados geram uma expectativa positiva para o ano que se inicia.

“Começar 2026 com mais de 4 mil empresas abertas no primeiro mês, fora os MEIs, é bastante empolgante, porque é um número maior que a grande parte dos meses do ano passado”, considera.

Mulheres em destaque

A análise estatística feita pela autarquia aponta que Goiânia continua abrigando a maioria dos novos negócios, 30,79%. Ainda de acordo com o relatório, as mulheres representam 7.481 dos novos microempreendedores individuais. Nas empresas com outros perfis, elas figuram como sócias principais em 725 delas.

Outro destaque fica por conta da nacionalidade de ao menos um dos sócios dos empreendimentos abertos. No mês de janeiro, 12 países figuram na lista dos registros, entre eles:

China;

Japão;

Líbano;

Estados Unidos;

Itália.

Abertura de novas empresas

Os municípios que mais se destacaram em número de aberturas de empresas não MEI foram:

Goiânia (1632);

Anápolis (306);

Aparecida de Goiânia (263);

Rio Verde (142);

Senador Canedo (90).

Em número de empresas atualmente ativas, de todos os portes, as cidades que registram maior concentração são: