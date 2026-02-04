Em um ano, atendimentos nas Unidades de Saúde da Família sobem para mais de 2 milhões e desafogam urgência e emergência

Crescimento dos atendimentos nas USFs reforça a Atenção Básica e contribui para a redução da sobrecarga nos serviços de urgência e emergência em Anápolis (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

No acumulado de 2025, as USF de Anápolis registraram 2.083.735 atendimentos, um crescimento de 16,68% em relação a 2024, com mais de 297 mil procedimentos adicionais no período. Esse avanço se reflete em diferentes áreas da assistência, com aumento de 17,13% nas consultas médicas, 12,89% nas consultas de enfermagem, 16,81% nas visitas domiciliares e 15,01% nos procedimentos odontológicos.

Mais do que números, a Atenção Básica representa cuidado contínuo e prevenção. É nas Unidades de Saúde da Família que doenças são evitadas, riscos são identificados precocemente e os usuários são acompanhados ao longo da vida, reduzindo a necessidade de atendimentos de urgência e emergência e contribuindo para desafogar a rede hospitalar.

Para a Secretária Municipal de Saúde, Jaqueline Rocha, os resultados refletem uma política voltada à valorização da Atenção Primária.

“Fortalecer a Atenção Básica é cuidar das pessoas antes que o problema se agrave. Isso melhora a saúde da população e torna todo o sistema mais eficiente e humano”, destaca.

Em Anápolis, o acesso aos serviços da Atenção Primária também se tornou mais simples, já que as consultas com clínico geral podem ser agendadas diretamente pelo aplicativo Conecta Anápolis, facilitando o atendimento e aproximando ainda mais a população das unidades de saúde.

A Atenção Básica oferta consultas médicas e de enfermagem, atendimento odontológico, vacinação, acompanhamento de gestantes, crianças e idosos, planejamento familiar, controle de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, visitas domiciliares, além de ações de promoção da saúde e prevenção de doenças.