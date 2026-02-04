Prefeitura divulga cronograma de tapa-buracos e roçagem desta quarta-feira (04)

Serviços de manutenção urbana seguem cronograma da Secretaria de Obras e demandas da população (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Na área de recuperação asfáltica, as equipes de tapa-buracos estão atudando nos Bairros Vila Jaiara, São Joaquim, Jardim dos Ipês, Boa Vista, Itatiaia e Santa Isabel.

Já os serviços de poda de grama estão programados para a Avenida Pedro Ludovico, no Bairro Paraíso; Avenida Arco Verde, no Jardim Arco Verde; Avenida Angélica, no Filostro Machado; Avenida Araticum, no Residencial do Cerrado; Avenida Brasil Norte, no Bairro da Lapa; Avenida Isidoro Sabino, no Parque das Primaveras; e Avenida Beira Rio, no Andracel Center.

A roçagem mecanizada e a capina serão realizadas no Parque Brasília, Jardim Itália, Residencial Flor do Cerrado, Residencial das Flores, Vila Norte e Vila União. Também está prevista capina manual na Avenida Universitária e no bairro Jundiaí.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, a maior parte dos atendimentos segue as solicitações registradas pela população por meio do Zap da Prefeitura e do aplicativo Conecta Anápolis. No caso da operação tapa-buracos, também são priorizadas vias de maior fluxo e rotas do transporte público.

Chuvas

A Prefeitura reforça que o cronograma pode sofrer alterações conforme a demanda e as condições das vias, especialmente em períodos de chuva, com prioridade para as regiões mais afetadas.