Prefeitura divulga cronograma de tapa-buracos e roçagem desta quarta-feira (04)

4 de fevereiro de 2026
tapa buraco

Serviços de manutenção urbana seguem cronograma da Secretaria de Obras e demandas da população (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Os serviços de manutenção urbana seguem em andamento em Anápolis, e a Prefeitura divulgou o cronograma de ações previstas para esta quarta-feira (04). As frentes de trabalho incluem operação tapa-buracos, poda de grama, roçagem mecanizada e capina manual em diferentes regiões da cidade.

Na área de recuperação asfáltica, as equipes de tapa-buracos estão atudando nos Bairros Vila Jaiara, São Joaquim, Jardim dos Ipês, Boa Vista, Itatiaia e Santa Isabel.

Já os serviços de poda de grama estão programados para a Avenida Pedro Ludovico, no Bairro Paraíso; Avenida Arco Verde, no Jardim Arco Verde; Avenida Angélica, no Filostro Machado; Avenida Araticum, no Residencial do Cerrado; Avenida Brasil Norte, no Bairro da Lapa; Avenida Isidoro Sabino, no Parque das Primaveras; e Avenida Beira Rio, no Andracel Center.

A roçagem mecanizada e a capina serão realizadas no Parque Brasília, Jardim Itália, Residencial Flor do Cerrado, Residencial das Flores, Vila Norte e Vila União. Também está prevista capina manual na Avenida Universitária e no bairro Jundiaí.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, a maior parte dos atendimentos segue as solicitações registradas pela população por meio do Zap da Prefeitura e do aplicativo Conecta Anápolis. No caso da operação tapa-buracos, também são priorizadas vias de maior fluxo e rotas do transporte público.

Chuvas

A Prefeitura reforça que o cronograma pode sofrer alterações conforme a demanda e as condições das vias, especialmente em períodos de chuva, com prioridade para as regiões mais afetadas.

Tags: ,

Veja também

conselho tutelar

Conselho Tutelar de Anápolis conta com telefone 0800 para denúncias e orientações 24h

4 de fevereiro de 2026
goiania

Goiás registra mais de 22 mil empresas abertas no primeiro mês de 2026

4 de fevereiro de 2026
medica

Em um ano, atendimentos nas Unidades de Saúde da Família sobem para mais de 2 milhões e desafogam urgência e emergência

4 de fevereiro de 2026

Confira também

conselho tutelar

Conselho Tutelar de Anápolis conta com telefone 0800 para denúncias e orientações 24h

4 de fevereiro de 2026
goiania

Goiás registra mais de 22 mil empresas abertas no primeiro mês de 2026

4 de fevereiro de 2026
medica

Em um ano, atendimentos nas Unidades de Saúde da Família sobem para mais de 2 milhões e desafogam urgência e emergência

4 de fevereiro de 2026
tapa buraco

Prefeitura divulga cronograma de tapa-buracos e roçagem desta quarta-feira (04)

4 de fevereiro de 2026
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

4 de fevereiro de 2026