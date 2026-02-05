Hospital Estadual de Anápolis recebe mais de 130 internos de medicina de três instituições

Provenientes da UniEvangélica, Unifimes e UniRV, os estudantes se somam aos acadêmicos que já participam das atividades de estágio na unidade do Governo de Goiás

Estudantes de medicina são recepcionados e vão se somar aos demais acadêmicos na unidade

O Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) recebeu, nesta semana, mais de 130 estudantes de Medicina para a integração do programa de internato da unidade. O número se soma aos acadêmicos que já participam das atividades de estágio no hospital.

Os estudantes são provenientes das instituições UniEvangélica, Unifimes e UniRV, e estão entre o 9º ao 12º período do curso de medicina. Durante o internato, os acadêmicos atuarão em diversos setores da unidade do Governo de Goiás, como pronto-socorro, cirurgia geral, enfermaria, ortopedia, centro cirúrgico e clínica médica, sempre sob supervisão profissional.

Além da medicina, o Heana também recebe estudantes dos cursos de enfermagem, técnico em enfermagem, fisioterapia, psicologia hospitalar e organizacional, serviço social, farmácia, biomedicina e nutrição. Somente em 2025, mais de 2.250 estudantes já passaram pela unidade, e a expectativa é que esse número seja superado ao longo do ano.

Para os acadêmicos, o estágio representa uma etapa fundamental na formação profissional, aliando teoria e prática em uma unidade reconhecida como referência em saúde no Estado. O Heana tem certificação ONA Nível 2, que atesta a qualidade dos serviços prestados e do ensino oferecido.

Excelência da formação

De acordo com a supervisora de Ensino e Pesquisa do hospital, Ana Karolina Machado Nogueira, o internato vai além do aprendizado técnico. “Mais do que ensinar práticas, esperamos que os estudantes aprendam a lidar com pessoas, normas e rotinas, tornando-se profissionais competentes e, principalmente, respeitosos. Queremos que, ao ouvirem que alguém passou pelo Heana, as pessoas reconheçam a excelência da formação oferecida aqui”, afirma.

Ana Karolina destaca ainda a crescente procura de instituições de outras cidades interessadas em firmar parcerias com o hospital, motivadas pela qualidade do campo de prática. “Aqui o estudante aprende de verdade, não apenas observa. A presença dos alunos também estimula os profissionais a se capacitarem cada vez mais, já que surgem questionamentos e trocas constantes. Isso fortalece toda a unidade”, ressalta.

Todos os estágios são vinculados à Escola de Saúde de Goiás, da Secretaria de Estado da Saúde (ESG/SES-GO). As instituições de ensino interessadas podem se credenciar para concorrer às vagas disponíveis, conforme a demanda do hospital.

G. Costa (foto e texto)/Funev