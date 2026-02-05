Divulgada programação de tapa-buracos e roçagem desta quinta-feira (05)

5 de fevereiro de 2026
rocagem

Equipes seguem em diversas regiões da cidade atendendo pedidos realizados pelo Zap da Prefeitura e o Conecta Anápolis – além de atender rotas de grande fluxo (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Com andamento diário contínuo, a Prefeitura de Anápolis divulga a programação dos serviços de tapa-buracos e roçagem desta quinta-feira (05). As equipes seguem em diversas regiões da cidade atendendo pedidos realizados pelo Zap da Prefeitura e o Conecta Anápolis – além de atender rotas de grande fluxo.

Na área de recuperação asfáltica, as equipes de tapa-buracos estão atudando nos Bairros Boa Vista, Jardim dos Ipês, Vila Jaiara, Novo Paraíso.

Já os serviços de poda de grama estão programados para a Avenida Pedro Ludovico, no Bairro Paraíso; Avenida Arco Verde, no Jardim Arco Verde; Avenida Angélica, no Filostro Machado; Avenida Araticum, no Residencial do Cerrado; Avenida Brasil Norte, Vila União e Feirão Coberto do Recanto do Sol.

A roçagem mecanizada e a capina serão realizadas no Parque Brasília, Jardim Itália, Residencial das Flores, Vila Norte e Jibran El Hadji. Também está prevista capina manual na Avenida Universitária e no bairro Jundiaí.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, a maior parte dos atendimentos segue as solicitações registradas pela população por meio do Zap da Prefeitura e do aplicativo Conecta Anápolis. No caso da operação tapa-buracos, também são priorizadas vias de maior fluxo e rotas do transporte público.

Chuvas

A Prefeitura informa que o cronograma pode sofrer alterações conforme em função do período das chuvas.

