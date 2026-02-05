Seduc Anápolis segue com entrega de uniformes e kits escolares nesta quarta (4)

Ação integra o cronograma logístico organizado pela Secretaria Municipal de Educação e ocorre de forma contínua, atendendo escolas por regiões da cidade (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Ao longo do dia, 16 unidades escolares receberam os kits de uniformes ou de materiais. O primeiro é composto por duas camisetas, uma bermuda ou short-saia e uma calça. Já o kit escolar contém materiais de uso individual e coletivo, como cadernos, lápis de cor, canetinhas hidrocor, giz de cera, tinta guache, massa de modelar, cola, tesoura, lápis, apontador e borracha. As iniciativas contribuem para o início do ano letivo, promovendo conforto, padronização e identificação dos estudantes no ambiente escolar.

Nesta etapa, as entregas foram realizadas nas Escolas Municipais Profª Nadyr de Souza Andrade, Profª Esther de Campos Amaral, Raymundo Paulo Hargreaves, Wady Cecílio, Deputado José de Assis, Walmir Bastos Ribeiro, Luiz Carlos Bizinotto, Cecília Meireles, Cora Coralina e Dr. Anapolino Silvério de Faria, Afonsina Mendes do Carmo, Pedro Nunes Moreira, Dinalva Lopes, Rosevir Ribeiro de Paiva, Maronita Dias Dourado e Esther de Campos Amaral, conforme o cronograma previsto para a data.

Com quase 40 mil alunos matriculados, a Rede Municipal de Educação seguirá com o fluxo de distribuição nos próximos dias, respeitando a organização logística e a divisão por regiões.