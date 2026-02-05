Programa Escritura Cidadã avança e vai entregar escrituras na Região Sul, em Anápolis

Evento busca assegurar a regularização fundiária a moradores que aguardavam este processo há décadas (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Essa é a segunda etapa do projeto, que prevê a entrega de 5 mil documentos nos próximos anos. A primeira leva ocorreu em julho do ano passado, na Avenida Ferroviária, quando foram entregues 104 Títulos de Legitimação Fundiária para os moradores do Jardim São Paulo.

Agora, os contemplados passam a ter o registro do imóvel em seu próprio nome, o que facilita trâmites e processos que exigem documentação formal.

A ação integra as iniciativas da Prefeitura de Anápolis, por meio da Procuradoria-Geral do Município, em parceria com a Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente.