Programa Escritura Cidadã avança e vai entregar escrituras na Região Sul, em Anápolis

5 de fevereiro de 2026
escritura cidada

Evento busca assegurar a regularização fundiária a moradores que aguardavam este processo há décadas (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio do Programa Escritura Cidadã, entregará na próxima quinta-feira (05), às 10h, na Avenida Ferroviária, no Bairro São João, escrituras para moradores das regiões do Bairro Jardim São Paulo, Setor Santa Clara, Setor Sul e Jardim Arco Verde, garantindo a regularização fundiária gratuita e segurança jurídica às famílias contempladas. O evento – que também irá contar a entrega do asfalto na região – busca assegurar a regularização fundiária a moradores que aguardavam este processo há décadas.

Essa é a segunda etapa do projeto, que prevê a entrega de 5 mil documentos nos próximos anos. A primeira leva ocorreu em julho do ano passado, na Avenida Ferroviária, quando foram entregues 104 Títulos de Legitimação Fundiária para os moradores do Jardim São Paulo.

Agora, os contemplados passam a ter o registro do imóvel em seu próprio nome, o que facilita trâmites e processos que exigem documentação formal.

A ação integra as iniciativas da Prefeitura de Anápolis, por meio da Procuradoria-Geral do Município, em parceria com a Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente.

