Detran-GO implanta prova teórica on-line para 1ª habilitação

Iniciativa busca ampliar acesso ao exame teórico, especialmente em municípios onde a oferta presencial é limitada, oferecendo maior flexibilidade ao candidato. Aqueles que não dispuserem de equipamento adequado ou conexão à internet poderão optar pela realização da prova na modalidade presencial (Foto: Detran-GO)

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) está implantando o sistema de prova teórica on-line para candidatos à primeira habilitação. A modalidade será disponibilizada como ferramenta complementar ao exame presencial, permitindo que o candidato realize a avaliação em computador em sua residência, desde que atenda aos requisitos técnicos e de conectividade.

A aplicação contará com recursos de inteligência artificial durante toda a prova, com o objetivo de prevenir tentativas de fraude, como a substituição de candidatos ou a interferência de terceiros.

Além do monitoramento automatizado, haverá fiscalização humana remota, com servidor responsável por acompanhar a realização do exame em tempo real, tratar eventuais impedimentos e, se necessário, cancelar a prova em caso de descumprimento das regras.

Prova teórica on-line

A iniciativa busca ampliar o acesso ao exame teórico, especialmente em municípios onde a oferta presencial é limitada, oferecendo maior flexibilidade ao candidato. Aqueles que não dispuserem de equipamento adequado ou conexão à internet poderão optar pela realização da prova na modalidade presencial.

Segundo o presidente do Detran-GO, Waldir Soares, a medida integra o processo de modernização dos serviços.

“Estamos adotando soluções tecnológicas para garantir segurança, transparência e ampliar o acesso do cidadão ao processo de habilitação, sem prejuízo ao rigor exigido na avaliação”, afirma.

“Até dezembro, o sistema funcionou normalmente. Em janeiro, houve limitação em razão do orçamento do Estado, mas em fevereiro retomamos a expansão, com a meta de atender todo o Estado de Goiás”, complementou.

Ele destaca ainda os resultados positivos já observados.