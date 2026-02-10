Goiás Social e OVG divulgam resultado final do ProBem 2026/1

Resultado final do ProBem 2026/1 com cinco mil bolsistas selecionados já está disponível para consulta no site da OVG (Foto: Diego Canedo)

O Goiás Social e a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) divulgaram o resultado final do processo seletivo do Programa Universitário do Bem (ProBem) 2026/1. A lista definitiva dos estudantes contemplados já pode ser consultada no site ovg.org.br, no mesmo link utilizado para inscrição no programa.

Nesta edição, foram ofertadas cinco mil bolsas de estudo para o ensino superior, destinadas a estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica inscritos e com cadastro ativo no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

Do total, são 1.250 bolsas integrais e 3.750 parciais, além de 500 vagas exclusivas para cursos das áreas de Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, considerados prioritários pela alta demanda no mercado e elevada empregabilidade.

A presidente de honra da OVG e coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, destaca que o ProBem reafirma o compromisso do Estado com a transformação social por meio da educação.

“É uma política pública que muda destinos. Estamos garantindo que jovens em situação de vulnerabilidade tenham acesso real ao ensino superior, com critérios técnicos, transparência e justiça social”, afirma.

Segundo Gracinha Caiado, o programa vai além do apoio financeiro.

“Não é apenas a bolsa. É a oportunidade de concluir um curso superior, conquistar autonomia e abrir portas no mercado de trabalho. Educação é o caminho mais seguro para romper o ciclo da pobreza”, reforça.

Os estudantes selecionados passam a ter direito ao benefício a partir da matrícula neste semestre. A confirmação da regularidade da matrícula será feita pelas Instituições de Ensino Superior (IES), por meio do sistema informatizado do ProBem, dentro do prazo previsto em edital.

Quem já efetuou pagamento de matrícula poderá solicitar reembolso ou abatimento, conforme o tipo de benefício concedido.

A diretora-geral da OVG, Adryanna Caiado, ressalta a abrangência estadual do programa e o rigor técnico da seleção.

“O processo é todo baseado em dados do CadÚnico e em critérios objetivos. Nosso foco é alcançar quem realmente precisa, em todas as regiões de Goiás, garantindo que o recurso público cumpra sua função social”, explica.

Ela também orienta os contemplados a acompanharem atentamente as próximas etapas.

“É fundamental que o estudante selecionado verifique o resultado, cumpra os prazos e mantenha sua matrícula ativa. Cada etapa é essencial para assegurar a bolsa”, pontua.

ProBem

O ProBem concede bolsas integrais e parciais a estudantes em situação de vulnerabilidade social, com cobertura de até R$ 1.500 nas bolsas integrais e R$ 650 nas parciais, com tetos maiores para Medicina e Odontologia.

O programa promove justiça social, inserção no mercado de trabalho e participação em estágios e ações sociais. Desde 2019, já beneficiou 53,4 mil universitários em 239 municípios, com bolsistas distribuídos em 111 cursos e 122 instituições de ensino superior no Estado.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com a Central de Relacionamento do ProBem pelos telefones (62) 3270-8500 (região metropolitana), 0800 062 9413 (interior) e pelo WhatsApp (62) 99641-6090. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas.