Detran-GO e Ciretrans fecham durante Carnaval

Detran-GO e unidades do interior não realizarão atendimentos presenciais de segunda (16/02) até a próxima quarta-feira (18/02) em virtude do feriado de Carnaval (Foto: Detran-GO)

A sede do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) e Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) no interior do estado não realizarão atendimentos presenciais de segunda (16/02) até a próxima quarta-feira (18/02) em virtude do feriado de Carnaval.

O atendimento presencial ao público retorna na quarta-feira (18/02), às 14 horas em todas as unidades da autarquia.

Mesmo com o fechamento do Detran-GO e Ciretrans, os usuários podem continuar acessando vários serviços da autarquia pelo:

site do Detran-GO;

Portal Expresso;

aplicativo Detran GO ON.

Serviços poderão ser solicitados via aplicativo

O aplicativo traz opções para que os cidadãos possam:

atualizar endereço,

solicitar CNH definitiva,

consultar pontuação, situação veículos e outros.

A ferramenta está disponível gratuitamente nas lojas Apple Store e Google Play com versões para Android e IOS.