Detran-GO e Ciretrans fecham durante Carnaval
A sede do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) e Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) no interior do estado não realizarão atendimentos presenciais de segunda (16/02) até a próxima quarta-feira (18/02) em virtude do feriado de Carnaval.
O atendimento presencial ao público retorna na quarta-feira (18/02), às 14 horas em todas as unidades da autarquia.
Mesmo com o fechamento do Detran-GO e Ciretrans, os usuários podem continuar acessando vários serviços da autarquia pelo:
- site do Detran-GO;
- Portal Expresso;
- aplicativo Detran GO ON.
Serviços poderão ser solicitados via aplicativo
O aplicativo traz opções para que os cidadãos possam:
- atualizar endereço,
- solicitar CNH definitiva,
- consultar pontuação, situação veículos e outros.
A ferramenta está disponível gratuitamente nas lojas Apple Store e Google Play com versões para Android e IOS.