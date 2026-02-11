Ultimate Frisbee integra os Jogos Abertos 2026 e terá oficina gratuita em Anápolis

Oficina acontece nesta quinta-feira (12), a partir das 14:30, no Ginásio Internacional Newton de Faria (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Com o objetivo de apresentar a modalidade à comunidade esportiva e orientar atletas, estudantes e interessados, a Secretaria Municipal de Esporte (Semesp) promove, nesta quinta-feira (12), a partir das 14h30, uma oficina técnica de Ultimate Frisbee. A atividade será realizada no Ginásio Internacional Newton de Faria.

Durante a oficina, serão trabalhados os fundamentos da modalidade, regras básicas e a prática do jogo, preparando os participantes para a participação nos Jogos Abertos e incentivando a formação de equipes.

A atividade é gratuita e aberta ao público. Os interessados podem comparecer diretamente ao Ginásio Internacional Newton de Faria no horário previsto, sem necessidade de inscrição prévia.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Anápolis com a diversificação das práticas esportivas e com a ampliação do acesso ao esporte no município.