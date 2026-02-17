Anápolis testa tecnologia para modernizar coleta de resíduos

Ação, realizada pela Quebec, consiste na testagem operacional de contentores de carga lateral em pontos estratégicos da cidade (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Nesta fase experimental, foram instalados dez contentores de grande capacidade, que permitem a coleta mecanizada por caminhões equipados com braços hidráulicos. O sistema possibilita que o motorista opere o equipamento diretamente da cabine, promovendo maior agilidade, padronização e eficiência no processo de coleta durante o período de testes.

Segundo o gerente operacional da Quebec, Uendell Medeiros, a iniciativa tem como principal objetivo avaliar os ganhos operacionais da tecnologia. “Estamos realizando um teste para analisar a eficiência do sistema, especialmente em relação à otimização do tempo de coleta e à melhoria das rotas. Os dados obtidos nessa fase servirão de base para futuras decisões do Município”, explica.

Além da eficiência operacional, os contentores de carga lateral apresentam impacto positivo na saúde pública. Por se tratarem de recipientes fechados e padronizados, reduzem a exposição do lixo a céu aberto e dificultam a proliferação de vetores de doenças, como ratos, baratas, moscas e o mosquito da dengue, contribuindo para a prevenção de enfermidades associadas ao descarte inadequado de resíduos.

Outro benefício observado durante o período de testes é o aumento da segurança dos trabalhadores da limpeza urbana. A coleta mecanizada diminui o esforço físico e o contato direto com os resíduos, reduzindo riscos de acidentes, cortes, contaminações e doenças ocupacionais, além de proporcionar melhores condições de trabalho.

A Prefeitura e a Quebec ressaltam que a tecnologia testada é destinada exclusivamente à coleta de lixo domiciliar, como resíduos orgânicos e rejeitos comuns das residências. Materiais volumosos, como móveis, eletrodomésticos e entulhos, não devem ser descartados nesses contentores, devendo ser encaminhados aos serviços específicos já existentes no município.