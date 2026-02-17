Aluna do Basileu França conquista 12 bolsas para as mais prestigiadas escolas de balé do mundo

Bailarina do Basileu França Martina Sánchez conquista 12 bolsas para dar continuidade à formação artística no exterior (Fotos: Secti-GO)

Estudante da Escola do Futuro de Goiás (EFG) em Artes Basileu França, Martina Sánchez conquistou 12 bolsas de estudos para as principais escolas e institutos de dança de balé do mundo.

As indicações foram dadas à bailarina após participação no Prix de Lausanne, realizado na Suíça e que é considerado a mais importante competição internacional do gênero reunindo, a cada edição, dezenas de bailarinos e bailarinas de vários países que se destacaram no ano anterior.

Martina integrou a comitiva brasileira, ao lado de outros cinco bailarinos, para a disputa internacional, para a qual foram selecionados apenas 78 dançarinos de 23 países.

Para o Prix de Lausanne, Martina Sánchez e a equipe de professores da EFG Basileu França, prepararam duas coreografias, sendo uma em estilo contemporâneo e uma variação de balé clássico.

Na primeira apresentação, o Solo Sarabande, de Goyo Montero, a bailarina pôde imprimir sua identidade em movimentos que expressaram a musicalidade e o ritmo latino-americano. Em sua segunda participação, a bailarina apresentou uma variação de balé clássico, ao som de Léo Delibes, marcada por delicadeza e destreza técnica.

As duas apresentações renderam à Martina o reconhecimento em forma de 12 convites com bolsa de estudos para dar continuidade à sua formação artística, entre as quais se destacam as ofertas das prestigiadas Royal Ballet School e Paris Opera Ballet School, na Europa, e ainda, para as estadunidenses, San Francisco Ballet School e University of North Carolina School of the Arts.

A lista de bolsas inclui, ainda, renomadas instituições na Alemanha, Suíça, Suécia e Bélgica.

Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Frederico Lyra Netto diz que as bolsas são reflexo de um trabalho contínuo do governo estadual para internacionalizar os talentos goianos.

"A EFG Basileu França venceu, nos últimos três anos, a maior quantidade de prêmios internacionais de sua história. Foram mais de 60 prêmios nas principais competições do mundo, o que é resultado de um trabalho incessante para mostrar ao mundo a qualidade do ensino técnico de nosso estado", relata.

Goiás pelo Mundo

A ação faz parte do programa Goiás pelo Mundo — Competições e Festivais Internacionais, que leva talentos goianos para mostrar o trabalho de Goiás nos principais palcos do mundo, tanto em artes quanto em tecnologia.

O programa também tem outros três eixos:

Intercâmbio, que levou 39 estudantes ligados às Escolas do Futuro de Goiás para a Austrália em janeiro;

Mestrado Internacional, que deve lançar seus primeiros editais em breve;

Pesquisadores.

Basileu França “A Cia Jovem Basileu França vive um momento histórico e de imenso orgulho. Estamos profundamente orgulhosos dessa conquista extraordinária e ansiosos pelos próximos passos da Martina”, celebra a diretora artística da Cia Jovem Basileu França, Simone Malta.

“Essas indicações são, também, o resultado do empenho e do compromisso de uma grande equipe do Basileu França, que se dedica a realizar os sonhos de nossos estudantes”, comemora a diretora.

Martina Sánchez, natural de Salta na Argentina, chegou ao Basileu França, em 2024, com apenas 14 anos, após se destacar em competição em seu país, quando recebeu convite de Simone Malta para integrar a Cia Jovem Basileu França e dar continuidade à sua formação em dança, especificamente em Balé Clássico.

Desde o primeiro ano na escola, a bailarina tem atraído olhares de várias instituições e centros de dança ao redor do globo nas competições que tem participado.

Além do destaque nos festivais de dança, Martina também tem sido reconhecida pelo desempenho nas apresentações, fazendo com que ela conseguisse subir ao pódio em disputas de dança no Brasil e do exterior.

Entre as premiações recebidas, se destacam o primeiro lugar na categoria Senior pas de deux, ao lado do partner Marcus Rufino, no YAGP (Youth American Grand Prix), realizado nos EUA, no ano passado, onde ela integrou, também, a lista das 12 melhores bailarinas daquele ano.