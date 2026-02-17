Inscrições para seleção de Analistas de Esporte seguem abertas até 20 de fevereiro

Edital completo, com critérios, requisitos e formulário de inscrição, está disponível no Diário Oficial do Município (DOM), publicado no dia 28 de janeiro (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Os profissionais selecionados irão atuar tanto na sede da Secretaria Municipal de Esporte quanto nas atividades desenvolvidas por meio do Projeto Transformar, iniciativa que oferta diversas modalidades à comunidade em diferentes regiões da cidade.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

Capoeira (1 vaga), Basquete (1 vaga), Jiu-Jitsu (2 vagas, sendo 1 para PCD), Futebol/Futsal (6 vagas, sendo 1 para PCD), Handebol (1 vaga), Judô (2 vagas), Karatê (2 vagas), Taekwondo (1 vaga), Ritmos (1 vaga), Kickboxing (1 vaga), Treinamento Funcional (1 vaga), Vôlei (1 vaga), Musculação (1 vaga) e Profissional de Educação Física (1 vaga).

O cargo possui carga horária de 20 horas semanais, com remuneração mensal estimada em R$ 1.800,00.

O resultado preliminar está previsto para o dia 4 de março, com prazo para recursos até 5 de março. O resultado final será publicado em 13 de março, e a assinatura dos contratos ocorrerá entre os dias 16 e 20 de março.

O edital completo, com critérios, requisitos e formulário de inscrição, está disponível no Diário Oficial do Município (DOM), publicado no dia 28 de janeiro.