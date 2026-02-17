Inscrições para seleção de Analistas de Esporte seguem abertas até 20 de fevereiro

17 de fevereiro de 2026
marcos bonfim

Edital completo, com critérios, requisitos e formulário de inscrição, está disponível no Diário Oficial do Município (DOM), publicado no dia 28 de janeiro (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

As inscrições para o Processo Seletivo destinado à contratação de Analistas de Esporte/Treinadores seguem abertas até o dia 20 de fevereiro. Ao todo, estão sendo ofertadas 22 vagas para atuação em diferentes modalidades esportivas no município.

Os profissionais selecionados irão atuar tanto na sede da Secretaria Municipal de Esporte quanto nas atividades desenvolvidas por meio do Projeto Transformar, iniciativa que oferta diversas modalidades à comunidade em diferentes regiões da cidade.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

Capoeira (1 vaga), Basquete (1 vaga), Jiu-Jitsu (2 vagas, sendo 1 para PCD), Futebol/Futsal (6 vagas, sendo 1 para PCD), Handebol (1 vaga), Judô (2 vagas), Karatê (2 vagas), Taekwondo (1 vaga), Ritmos (1 vaga), Kickboxing (1 vaga), Treinamento Funcional (1 vaga), Vôlei (1 vaga), Musculação (1 vaga) e Profissional de Educação Física (1 vaga).

O cargo possui carga horária de 20 horas semanais, com remuneração mensal estimada em R$ 1.800,00.

O resultado preliminar está previsto para o dia 4 de março, com prazo para recursos até 5 de março. O resultado final será publicado em 13 de março, e a assinatura dos contratos ocorrerá entre os dias 16 e 20 de março.

O edital completo, com critérios, requisitos e formulário de inscrição, está disponível no Diário Oficial do Município (DOM), publicado no dia 28 de janeiro.

