Segunda parcela do IPVA 2026 em Goiás vence na quinta-feira

Contribuinte que optar pelo pagamento à vista deve quitar cota única do IPVA até 15 de setembro (Foto: Denis Marlon)

A segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 em Goiás vence na próxima quinta-feira (19/02).

A data é a mesma para todos os finais de placa, sendo que a emissão do boleto ou documento único de arrecadação deve ser feita diretamente no portal de serviços do Governo de Goiás, o Expresso (www.go.gov.br/) ou no site do Detran Goiás (goias.gov.br/detran/).

Para acessar o site, basta o contribuinte clicar em “Consultar Veículo – IPVA, Multas e CRLV” e informar os dados do veículo. Outra opção para quitar o imposto é utilizar o aplicativo Detran GO ON ou buscar uma unidade do Vapt Vupt.

Calendário

Para os finais de placa 1 e 2, o IPVA 2026 e o licenciamento anual têm parcelamento em nove vezes. Donos de veículos com placa final 3 a 0 podem dividir o valor total em dez vezes.

As parcelas vencem no dia 15 de cada mês, ou no próximo dia útil quando a data cair em fim de semana ou feriado, como ocorreu em fevereiro.

Para quem optar pelo pagamento à vista, a cota única deve ser quitada até 15 de setembro, para os finais 1 e 2, ou até 15 de outubro, nos outros casos. O calendário completo está disponível em goias.gov.br/economia/ipva/.