Parque Ipiranga terá academia ao ar livre mais moderna do País; veja detalhes
Espaço contará com área de musculação equipada com estrutura moderna, feitos de aço inoxidável, resistente às condições climáticas, como chuva e sol (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)
Além deles, a área dispõe de uma estrutura específica para a calistenia, modalidade esportiva que utiliza o peso do próprio corpo em exercícios de resistência. O ambiente é composto por barras fixas, paralelas, escadas horizontais e apoios. No local, os participantes poderão também ter o auxílio de uma balança de bioimpedância – equipamento próprio para medir a composição corporal como gordura, músculo e água no corpo.
Aplicativo e treino online
Os interessados em praticar exercícios na academia poderão contar com o apoio de um aplicativo disponível gratuitamente para os sistemas iOS e Android – cujo QR Code estará disponível nos aparelhos para os usuários. A plataforma oferece vídeos com orientações para o uso correto dos aparelhos.
O aplicativo também gera treinos personalizados por meio de inteligência artificial e permite que o usuário acompanhe o registro de suas atividades físicas.
O novo espaço incentiva a prática de exercícios ao ar livre de forma gratuita, promovendo a ocupação dos espaços públicos da cidade.
A academia ao ar livre integra os novos espaços de esporte e lazer do Parque Ipiranga, que passa por uma ampla reforma. Além da área esportiva, o local receberá playground com brinquedos inéditos e espaço pet (pet place).
Outras reformas
A Prefeitura de Anápolis também prevê a reforma de outros espaços de esporte e lazer do município. Entre os locais que poderão passar por processo de revitalização ainda este ano estão o Parque da Matinha, o Estádio Municipal Zeca Puglise e os ginásios Newton de Faria e Carlos de Pina, ampliando as melhorias na infraestrutura esportiva da cidade.