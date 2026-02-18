Conheça o discreto trabalho que começa na madrugada em Anápolis para manter o trânsito mais seguro

Ação consiste na verificação do funcionamento dos semáforos em toda a cidade, com o objetivo de identificar falhas, instabilidades ou qualquer irregularidade nos equipamentos (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Diariamente, por volta das 5h, um técnico de manutenção semafórica da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT) inicia uma rota preventiva por diversos pontos do município.

A ação consiste na verificação do funcionamento dos semáforos em toda a cidade, com o objetivo de identificar falhas, instabilidades ou qualquer irregularidade nos equipamentos.

Para garantir agilidade, o profissional carrega materiais e componentes necessários para realizar reparos imediatos, sempre que possível, evitando a necessidade de intervenções posteriores.

Esse trabalho é realizado antes do horário de pico justamente para que toda a malha viária possa ser percorrida com antecedência, reduzindo o risco de falhas na sinalização durante os períodos de maior fluxo de veículos e assegurando melhores condições de tráfego aos condutores.

Segundo o presidente da CMTT, Igor Lino, a manutenção preventiva dos semáforos é uma medida essencial para o bom funcionamento do trânsito urbano.

“Trata-se de um trabalho técnico, contínuo e muitas vezes invisível para a população, mas de extrema importância. Essa rotina contribui diretamente para a segurança viária, a organização do tráfego e a fluidez nas principais vias da cidade”, afirma.

A rotina de inspeção e manutenção preventiva integra as ações operacionais da CMTT voltadas à redução de ocorrências no trânsito e à garantia do funcionamento adequado da sinalização semafórica no município.