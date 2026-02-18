Vila Cultural Cora Coralina abre exposição “Aquilo que Fica e Outros Fantasmas”

Vila Cultural Cora Coralina recebe a exposição “Aquilo que Fica e Outros Fantasmas”, da artista Maria Clara Curti, a partir desta quinta-feira (19/02) (Fotos: Renan Accioly)

A Vila Cultural Cora Coralina, unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) do Governo de Goiás, abre o calendário de exposições 2026 nesta quinta-feira (19/02), com a mostra Aquilo que Fica e Outros Fantasmas, primeira individual de Maria Clara Curti, às 19 horas.

A vernissage é aberta ao público.

A mostra ocupa a Sala Sebastião Barbosa e reúne obras realizadas de 2022 a 2026, em diferentes linguagens, como pintura, fotografia, instalação, luminosos e objetos. Nos trabalhos apresentados, a artista investiga a dimensão do vestígio em um tempo fantasmático, no qual memória, arquivo e intimidade são articulados e friccionados.

Como aponta a pesquisadora e professora da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás (UFG), Manoela Rodrigues, que assina o texto crítico da individual, a exposição dialoga com questões centrais da pesquisa artística contemporânea.

“Como o esquecimento diante do excesso, o desejo por vínculo em meio à impossibilidade do encontro, a dificuldade de nomear o que ronda não apenas as nossas casas, mas também os corpos, as ruas, as histórias, as instituições”. Mostra individual de Maria Clara Curti é uma produção multifacetada que reúne obras, realizadas de 2022 a 2026, em diferentes linguagens, como pintura, fotografia, instalação, luminosos e objetos (Foto: Divulgação)

A produção multifacetada de Maria Clara Curti desdobra temas como o luto e a simbolização da perda, as impressões da memória no corpo, tensões intersubjetivas e histórias familiares, com atenção às experiências de sua infância e às lembranças lacunares.

Entre prática artística e reflexão sobre preservação, Aquilo que Fica e Outros Fantasmas propõe um percurso marcado por aproximações e recuos, revelando uma investigação contínua sobre o que se mantém, o que se transforma e o que inevitavelmente se perde.

A exposição, com produção do Ateliê Asterisco, pode ser visitada pelo público a partir desta sexta-feira (20/02) até o dia 18 de março. A Vila Cultural Cora Coralina funciona todos os dias, das 9 às 16 horas (fechamento às 17 horas), com entrada gratuita.

Serviço

Vila Cultural Cora Coralina abre 2026 com exposição Aquilo que Fica e Outros Fantasmas

Abertura: quinta-feira (19/02), às 19h

Visitação: De 20 de fevereiro a 18 de março, das 9h às 16h (fechamento às 17h)

Onde: Vila Cultural Cora Coralina, Rua 23, Qd. 67, esquina com Rua 3, Setor Central (ao lado do Teatro Goiânia)

Entrada gratuita

Classificação indicativa Livre

Informações: @vilaculturalcc