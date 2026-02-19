Rápido do Anashopping passa a funcionar em novo horário a partir desta quinta-feira (19)

19 de fevereiro de 2026
rapido anashopping

Alteração busca adequar o atendimento aos períodos de maior fluxo, especialmente no horário próximo ao almoço (Foto: Arquivo / Prefeitura de Anápolis)

A partir desta quinta-feira (19), o Rápido, localizado no Anashopping, em Anápolis, passa a funcionar das 8h às 17h. A alteração busca adequar o atendimento aos períodos de maior fluxo, especialmente no horário próximo ao almoço.

A unidade oferece diversos serviços ao cidadão, como pagamento e emissão de taxas municipais e do IPTU, emissão e retificação de ITBI, além da formalização da transferência de titularidade de imóveis (transmitente).

Outros serviços disponíveis

No local, também é possível realizar a abertura de protocolos para registro, classificação, tramitação e controle da movimentação de documentos oficiais entre diferentes setores ou entidades.

O espaço ainda disponibiliza atendimentos relacionados ao Corpo de Bombeiros, como solicitação de vistorias, análise de projetos, emissão de extrato de ocorrências, ofícios e orientações sobre o programa Bombeiro Mirim, além de informações sobre ocorrências em geral.

Também são oferecidos serviços ligados ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), como cadastro de propriedade rural e emissão do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR).

Além disso, o local também oferece serviços relacionados à Junta Militar da Base Aérea de Anápolis, como alistamento e emissão de certificados de dispensa e documentos para reservistas.

De acordo com a Prefeitura de Anápolis, a mudança no horário tem como objetivo otimizar o atendimento ao público, garantindo mais organização no fluxo e mantendo a qualidade e a eficiência dos serviços prestados.

