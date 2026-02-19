Vagas estão abertas para bolsas culturais em dança, teatro e música em Anápolis

Interessados em participar da seleção devem preencher o formulário online (disponível abaixo em cada categoria), informando dados pessoais e informações relacionadas à experiência de carreira (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Os interessados em participar da seleção devem preencher o formulário online (disponível abaixo em cada categoria), informando dados pessoais e informações relacionadas à experiência de carreira. Posteriormente, todos participarão de audições presenciais.

Os artistas selecionados para a Bolsa Cultura receberão mensalmente R$600,00 (seiscentos reais). O valor auxiliará nas despesas relacionadas às atividades culturais.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, as bolsas têm como objetivo auxiliar e incentivar os artistas locais, fortalecendo a participação nos eventos culturais e promovendo o desenvolvimento artístico no município.

Confira mais informações sobre as audições:

Orquestra Jovem de Anápolis: dia 19/02, às 20h

Audição no Teatro Municipal de Anápolis, com duas vagas para violino ou fagote. Podem participar candidatos a partir de 16 anos, que estejam cursando ou tenham concluído o Ensino Médio e possuam conhecimento musical intermediário ou avançado, conforme avaliação da banca. A inscrição deve ser feita no link https://forms.gle/6D4ywRJE58kiqLdV7

Corpo de Baile de Anápolis: dia 20/02, às 17h

A seleção será na Escola Municipal João Luiz de Oliveira, localizada na Rua Alexandre Batista, Quadra 2H, Lote 20, Bairro Santa Maria de Nazaré. Os candidatos devem chegar com 30 minutos de antecedência. São quatro vagas para convocação imediata. É necessário ter, no mínimo, 16 anos, estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio e possuir conhecimento intermediário ou avançado em Ballet Clássico. Inscrição no link https://forms.gle/jvKViDkATzathZmD9

Orquestra de Violeiros de Anápolis: dia 23/02, às 19h

A audição ocorrerá na Estação Ferroviária de Anápolis, com uma vaga para convocação imediata, conforme necessidade. Podem concorrer músicos com conhecimento intermediário ou avançado em viola caipira, sanfona, contrabaixo, percussão (cajón), voz ou violão. É exigido ter 16 anos ou mais e estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio. Candidatos com mais de 50 anos estão dispensados da comprovação de escolaridade, conforme edital. A inscrição deve ser feita no link https://forms.gle/PbrzF2ctftZxaohm6

Companhia Anapolina de Teatro (CAT): dia 28/02, das 9h às 13h

Audição no Teatro Municipal de Anápolis, com uma vaga para convocação imediata. Podem participar candidatos a partir de 16 anos, que estejam cursando ou tenham concluído o Ensino Médio e comprovem conhecimento intermediário ou avançado em teatro. É necessário ter disponibilidade para ensaios no período matutino e para apresentações nos períodos matutino, vespertino e noturno e a inscrição deve ser feita no link https://forms.gle/jyLbaojfkquoPP9y7 . O selecionado deverá cumprir contrapartida mínima de 10 horas semanais em projetos de formação artística e ações culturais.