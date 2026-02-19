Veja onde será a manutenção asfáltica em Anápolis nesta quinta-feira (19)

Programação pode sofrer alterações em razão das condições climáticas ou de demandas emergenciais identificadas pelas equipes técnicas (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Os trabalhos serão executados nos bairros JK Industrial, Jundiaí, Residencial Palmares, Jardim Primavera, Vila São Jorge e Santa Isabel.

Além disso, as equipes também estarão atuando no Jamil Miguel, Recanto do Sol e na região do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia).

Chuvas

A Prefeitura reforça que a programação pode sofrer alterações em razão das condições climáticas ou de demandas emergenciais identificadas pelas equipes técnicas.