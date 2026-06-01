Garantido acesso a medicamento eficaz para tratamento da gripe em Anápolis

1 de junho de 2026
policlinica jundiai

Ação amplia acesso da população ao tratamento recomendado para casos de Influenza (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, garante o acesso ao Oseltamivir, antiviral utilizado no tratamento da Influenza (gripe), na rede municipal de saúde. O medicamento é disponibilizado mediante prescrição médica e é mais eficaz quando iniciado nos primeiros dias de sintomas.

O remédio pode ser retirado na Policlínica Dr. Ilion Fleury, antiga Osego, localizada na Avenida São Francisco de Assis, nº 810, no bairro Jundiaí, das 7h às 18h. Para tanto, é necessário apresentar o Cartão SUS do município de Anápolis e receita médica válida.

É importante ressaltar que o uso do antiviral deve ocorrer sob orientação médica, uma vez que a dosagem varia conforme a idade, o peso e a avaliação clínica de cada paciente. O tratamento é especialmente importante diante do aumento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), já que pode reduzir o risco de complicações e agravamento da doença.

A maior eficácia do medicamento ocorre quando o tratamento é iniciado nas primeiras 48 horas após o surgimento dos sintomas. Por isso, a orientação é que pessoas com sinais de gripe procurem atendimento médico o mais rápido possível para avaliação e definição da conduta adequada.

A dispensação do Oseltamivir segue os critérios clínicos e epidemiológicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, com prioridade para pacientes com maior risco de agravamento, como gestantes, puérperas, idosos, crianças menores de cinco anos e pessoas com doenças crônicas, imunossupressão ou obesidade.

A Secretaria reforça sobre as medidas de prevenção, especialmente a vacinação contra a gripe, além da higiene frequente das mãos, da etiqueta respiratória, do uso de máscara em caso de sintomas gripais e da busca precoce por atendimento médico diante de sinais de agravamento.

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