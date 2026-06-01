Cine Leitura do Bem leva cinema e atividades gratuitas para toda a família em Anápolis na próxima terça (02)

Programação gratuita inclui sessão de cinema, contação de histórias, gibiteca itinerante e atividades para crianças (Foto: Divulgação / Secult)

A programação terá início às 17h com a gibiteca itinerante, que contará com leitura de livros, atividades de pintura, contação de histórias e ações educativas sobre o patrimônio histórico de Goiás. O acervo reúne obras de autores goianos, literatura infantojuvenil, poesia e clássicos da literatura brasileira.

Às 18h30, será realizada sessão de cinema com exibição do filme Elio, animação da Disney e Pixar que acompanha a história de um garoto apaixonado por astronomia e aborda temas como amizade, descobertas e amadurecimento. Durante a sessão, serão distribuídos gratuitamente pipoca e algodão doce ao público.

A programação também contará com distribuição de materiais do Bobbie Goods para as crianças e participação da Turminha do Bem, personagens criados para incentivar a leitura, a educação e a valorização cultural das diferentes regiões goianas.

O Cine Leitura do Bem integra ações de incentivo à leitura e democratização do acesso à cultura promovidas pelo Governo de Goiás, com apoio do Goiás Social. O projeto já percorreu dezenas de municípios goianos e busca ampliar o acesso da população a atividades culturais e educativas em diferentes regiões do estado.