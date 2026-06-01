Cine Leitura do Bem leva cinema e atividades gratuitas para toda a família em Anápolis na próxima terça (02)

1 de junho de 2026
cine leitura do bem

Programação gratuita inclui sessão de cinema, contação de histórias, gibiteca itinerante e atividades para crianças (Foto: Divulgação / Secult)

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e apoio da Prefeitura de Anápolis, realiza na próxima terça-feira (02) mais uma edição do projeto Cine Leitura do Bem, com programação gratuita para toda a família. O evento acontecerá na Praça Bom Jesus, localizada na Avenida Goiás, no Setor Central.

A programação terá início às 17h com a gibiteca itinerante, que contará com leitura de livros, atividades de pintura, contação de histórias e ações educativas sobre o patrimônio histórico de Goiás. O acervo reúne obras de autores goianos, literatura infantojuvenil, poesia e clássicos da literatura brasileira.

Às 18h30, será realizada sessão de cinema com exibição do filme Elio, animação da Disney e Pixar que acompanha a história de um garoto apaixonado por astronomia e aborda temas como amizade, descobertas e amadurecimento. Durante a sessão, serão distribuídos gratuitamente pipoca e algodão doce ao público.

A programação também contará com distribuição de materiais do Bobbie Goods para as crianças e participação da Turminha do Bem, personagens criados para incentivar a leitura, a educação e a valorização cultural das diferentes regiões goianas.

O Cine Leitura do Bem integra ações de incentivo à leitura e democratização do acesso à cultura promovidas pelo Governo de Goiás, com apoio do Goiás Social. O projeto já percorreu dezenas de municípios goianos e busca ampliar o acesso da população a atividades culturais e educativas em diferentes regiões do estado.

Tags:

Veja também

policlinica jundiai

Garantido acesso a medicamento eficaz para tratamento da gripe em Anápolis

1 de junho de 2026
ze gotinha

Liberada! Toda população do estado poderá tomar vacina contra gripe a partir do dia 1º de junho

1 de junho de 2026
trevo da havan

Intervenções avançam no trevo da Havan com abertura de nova via na rotatória

1 de junho de 2026

Confira também

policlinica jundiai

Garantido acesso a medicamento eficaz para tratamento da gripe em Anápolis

1 de junho de 2026
ze gotinha

Liberada! Toda população do estado poderá tomar vacina contra gripe a partir do dia 1º de junho

1 de junho de 2026
trevo da havan

Intervenções avançam no trevo da Havan com abertura de nova via na rotatória

1 de junho de 2026
cine leitura do bem

Cine Leitura do Bem leva cinema e atividades gratuitas para toda a família em Anápolis na próxima terça (02)

1 de junho de 2026
Rádio Nova FM

Assista à programação de hoje da Rádio Nova FM, links aqui:

1 de junho de 2026