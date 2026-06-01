Liberada! Toda população do estado poderá tomar vacina contra gripe a partir do dia 1º de junho

Vacina contra Influenza estará disponível para toda a população do estado a partir de 1º de junho (Foto: Iron Braz)

A vacina contra a gripe será liberada para toda a população de Goiás a partir de 6 meses de idade na próxima segunda-feira (1º/06). A ampliação foi anunciada pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES/GO) após dois meses de vacinação exclusiva para grupos prioritários.

Até lá, idosos, gestantes, crianças e demais públicos prioritários seguem com atendimento exclusivo nas unidades de saúde. A orientação foi repassada aos municípios por meio de nota técnica divulgada na manhã desta quarta-feira (27/05).

A cobertura vacinal dos grupos prioritários em Goiás está em 34,78%, abaixo da meta de 90% estabelecida pelo Ministério da Saúde. Entre as crianças, o índice é de 24,74%. Já entre idosos, chega a 38,94%, e entre gestantes, 42,84%.

Vacina contra a gripe ajuda a reduzir casos graves

O secretário de Estado da Saúde, Rasível Santos, alertou para o aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) em Goiás.

“Quando a população deixa de se vacinar com base em informações incorretas, ela se expõe a riscos reais. As Srags já somam 4.156 casos e 202 óbitos em Goiás em 2026, evidenciando a gravidade das doenças respiratórias, especialmente entre idosos, crianças e pessoas com comorbidades, e para algumas destas doenças, como a Influenza, já temos vacina. A vacina é segura, gratuita e a principal forma de evitar complicações e mortes. Por isso, reforçamos: procure uma unidade de saúde e mantenha sua vacinação em dia.”

Goiás possui 1,668 milhão de pessoas nos três principais grupos prioritários: idosos, gestantes e crianças de 6 meses a menores de 6 anos. Até o momento, foram aplicadas 580.483 doses nesses públicos.

Considerando todos os 18 grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, Goiás tem estimativa de 2,7 milhões de pessoas aptas à vacinação. Ao todo, 922.775 doses já foram aplicadas no estado.

Informações falsas dificultam vacinação

A subsecretária de Vigilância em Saúde da SES/GO, Flúvia Amorim, reforçou que a vacina contra a Influenza é segura e não provoca gripe.

“A desinformação é hoje um dos maiores desafios para a saúde pública, porque afasta as pessoas de uma proteção que salva vidas. É importante deixar claro: a vacina contra a Influenza não causa gripe, pois é produzida com vírus inativados, incapazes de provocar a doença. Da mesma forma, é falsa a informação de que ela estaria ‘misturada’ ou associada à vacina da Covid-19 no mesmo frasco — são vacinas diferentes, com composições, indicações e processos de produção totalmente distintos, seguindo rigorosos padrões de segurança”, reforça.

A vacina disponibilizada pelo SUS é trivalente e protege contra os vírus Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B (linhagem Victoria).

Goiás possui mais de mil postos de vacinação. Para receber a dose, é necessário apresentar documento pessoal e, se possível, o cartão de vacinação.