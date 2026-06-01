Intervenções avançam no trevo da Havan com abertura de nova via na rotatória

1 de junho de 2026
trevo da havan

Nova etapa das obras prevê alargamento de acessos e conversões livres (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

As intervenções viárias no viaduto Miguel Moreira Braga, conhecido popularmente como trevo da Havan, seguem avançando com a abertura de uma nova via na rotatória central do complexo. A medida tem como objetivo melhorar a fluidez do trânsito e beneficiar motoristas que precisam realizar o contorno no local, um dos pontos de maior movimentação de Anápolis. As obras tiveram início no último dia 11 de maio e a previsão é de que sejam concluídas em até 120 dias.

Os serviços estão sendo executados pela Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, em parceria com a concessionária Ecovias Araguaia.

Na sequência, a próxima fase das intervenções terá como foco o alargamento das alças de acesso e a implantação de conversões à direita livre em pontos estratégicos.

As melhorias integram um conjunto de ações emergenciais voltadas à ampliação da fluidez e da segurança viária no entroncamento das BRs-153 e 060, enquanto seguem os estudos para soluções estruturantes de maior porte para a região.

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