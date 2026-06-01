Intervenções avançam no trevo da Havan com abertura de nova via na rotatória

Nova etapa das obras prevê alargamento de acessos e conversões livres (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Os serviços estão sendo executados pela Prefeitura de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente, em parceria com a concessionária Ecovias Araguaia.

Na sequência, a próxima fase das intervenções terá como foco o alargamento das alças de acesso e a implantação de conversões à direita livre em pontos estratégicos.

As melhorias integram um conjunto de ações emergenciais voltadas à ampliação da fluidez e da segurança viária no entroncamento das BRs-153 e 060, enquanto seguem os estudos para soluções estruturantes de maior porte para a região.