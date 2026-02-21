Alterada data das audições para Orquestra Jovem de Anápolis

Artistas de Anápolis interessados em concorrer às bolsas poderão participar da seleção entre os dias 20 e 28 de fevereiro (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

Os artistas de Anápolis interessados em concorrer às bolsas poderão participar da seleção entre os dias 20 e 28 de fevereiro. Os candidatos podem escolher uma das categorias mantidas pela Secretaria Municipal de Cultura: Companhia Anapolina de Teatro (CAT), Orquestra Jovem de Anápolis, Corpo de Baile do Teatro de Anápolis e Orquestra de Violeiros de Anápolis.

Os interessados devem preencher o formulário online (disponível abaixo em cada categoria), informando dados pessoais e experiência artística. Posteriormente, todos participarão de audições presenciais.

Os artistas selecionados para a Bolsa Cultura receberão mensalmente R$ 600,00 (seiscentos reais), valor que auxiliará nas despesas relacionadas às atividades culturais.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, as bolsas têm como objetivo incentivar os artistas locais, fortalecer a participação nos eventos culturais e promover o desenvolvimento artístico no município.

Corpo de Baile do Teatro Municipal de Anápolis: dia 20/02, às 17h

Seleção na Escola de Dança de Anápolis (Escola Municipal João Luiz de Oliveira). Os candidatos devem chegar com 30 minutos de antecedência. São quatro vagas para convocação imediata. É necessário ter, no mínimo, 16 anos, estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio e possuir conhecimento intermediário ou avançado em Ballet Clássico.

Inscrição: https://forms.gle/jvKViDkATzathZmD9

Orquestra de Violeiros de Anápolis: dia 23/02, às 19h

Audição na Estação Ferroviária de Anápolis, com uma vaga para convocação imediata, conforme necessidade. Podem concorrer músicos com conhecimento intermediário ou avançado em viola caipira, sanfona, contrabaixo, percussão (cajón), voz ou violão. É exigido ter 16 anos ou mais e estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio. Candidatos com mais de 50 anos estão dispensados da comprovação de escolaridade, conforme edital.

Inscrição: https://forms.gle/PbrzF2ctftZxaohm6

Orquestra Jovem de Anápolis: dia 26/02, às 20h

Audição no Teatro Municipal de Anápolis, com duas vagas para violino ou fagote. Podem participar candidatos a partir de 16 anos, que estejam cursando ou tenham concluído o Ensino Médio e possuam conhecimento musical intermediário ou avançado, conforme avaliação da banca.

Inscrição: https://forms.gle/6D4ywRJE58kiqLdV7

Companhia Anapolina de Teatro (CAT): dia 28/02, das 9h às 13h

Audição no Teatro Municipal de Anápolis, com uma vaga para convocação imediata. Podem participar candidatos a partir de 16 anos, que estejam cursando ou tenham concluído o Ensino Médio e comprovem conhecimento intermediário ou avançado em teatro. É necessário ter disponibilidade para ensaios no período matutino e para apresentações nos períodos matutino, vespertino e noturno. O selecionado deverá cumprir contrapartida mínima de 10 horas semanais em projetos de formação artística e ações culturais.

Inscrição: https://forms.gle/jyLbaojfkquoPP9y7